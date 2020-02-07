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"Опять Веник в хлам. Бредит": Соловьёв ответил Венедиктову, оставившему хамское сообщение в Telegram
07 февраля 2020, 19:54 • 151 • Политика
Тележурналист Владимир Соловьёв ответил главреду "Эха Москвы", который в личном канале в Telegram позволили себе хамский пост, адресованный коллеге. "Опять Веник в хлам. Бредит", - написал в ответ тележурналист.
Видеоблогер Юрий Дудь и телеведущая Ксения Собчак очень хотели пригласить в свои программы на интервью Владимира Соловьёва. Однако журналист у них не появился. "Не хочу", - коротко комментирует он.
Об этом Соловьёв рассказал в беседе с журналистом "Радио КП". По его словам, давать интервью Дудю ему "не интересно". К тому же журналист не считает блогера "лидером молодёжного мнения". Таковыми можно ведь и Мамаева с Кокориным назвать, "если они стул с другой стороны возьмут". Что же до "миллионных просмотров" программ Дудя на YouTube, то "накрутить можно всё что угодно", отметил Владимир Соловьёв.
В Сети началась травля Соловьёва, мол, не просто так не захотел. Более того, хамский комментарий на тему в публичном телеграм-канале оставил и главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
"В общем, Дудь уделал Соловьёва, а тот говном отхаркивается", - написал Венедиктов.
Соловьёв себя с ответом ждать не заставил:
"Опять Веник в хлам. Бредит", - написал он в своём канале.
Фото: t.me/SolovievLive.
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