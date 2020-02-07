"Опять Веник в хлам. Бредит": Соловьёв ответил Венедиктову, оставившему хамское сообщение в Telegram

Видеоблогер Юрий Дудь и телеведущая Ксения Собчак очень хотели пригласить в свои программы на интервью Владимира Соловьёва. Однако журналист у них не появился. "Не хочу", - коротко комментирует он.

Об этом Соловьёв рассказал в беседе с журналистом "Радио КП". По его словам, давать интервью Дудю ему "не интересно". К тому же журналист не считает блогера "лидером молодёжного мнения". Таковыми можно ведь и Мамаева с Кокориным назвать, "если они стул с другой стороны возьмут". Что же до "миллионных просмотров" программ Дудя на YouTube, то "накрутить можно всё что угодно", отметил Владимир Соловьёв.

В Сети началась травля Соловьёва, мол, не просто так не захотел. Более того, хамский комментарий на тему в публичном телеграм-канале оставил и главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"В общем, Дудь уделал Соловьёва, а тот говном отхаркивается", - написал Венедиктов.

Соловьёв себя с ответом ждать не заставил:

"Опять Веник в хлам. Бредит", - написал он в своём канале.