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"Опять таблетки перестал принимать!": Президент Турции пообещал бороться с любыми попытками захвата земель Сирии

02 марта 2020, 20:35  •  143 • Политика
Турция отныне будет противодействовать любым попыткам захвата земель Сирии со стороны террористических образований, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Маааать, дед опять таблетки перестал принимать!!!!!" - комментируют противоречивое заявление главы Турции в Сети.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна отныне будет противодействовать любым попыткам захвата земель Сирии со стороны террористических образований и действиям режима Башара Асада. Также турецкий лидер заверил, что Анкара не допустит дополнительной нагрузки беженцев.
В Сети слова главы Турции вызвали недоумение, так как обострение в сирийской провинции Идлиб началось как раз с того, что турецкая артиллерия поддержала наступление боевиков на правительственные войска Сирии. Ещё смешнее звучат слова про беженцев, учитывая, что сам же Эрдоган и открыл для них границу.
Маааать, дед опять таблетки перестал принимать!!! - иронически комментирует ситуацию Telegram-канал Astra Militarum.
Переходя на более серьёзный тон, канал отмечает, что на турецких телеканалах всё чаще стали называть сирийскую армию "террористическими формированиями". Возможно, именно в этом кроется ответ на "ребус Эрдогана".
Совпадение? Да. Но пипец какое показательное о состоянии дел и в турецкой пропаганде, и в мозгах Реджепа-паши, - подводит итог Astra Militarum.

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