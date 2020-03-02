"Опять таблетки перестал принимать!": Президент Турции пообещал бороться с любыми попытками захвата земель Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна отныне будет противодействовать любым попыткам захвата земель Сирии со стороны террористических образований и действиям режима Башара Асада. Также турецкий лидер заверил, что Анкара не допустит дополнительной нагрузки беженцев.

В Сети слова главы Турции вызвали недоумение, так как обострение в сирийской провинции Идлиб началось как раз с того, что турецкая артиллерия поддержала наступление боевиков на правительственные войска Сирии. Ещё смешнее звучат слова про беженцев, учитывая, что сам же Эрдоган и открыл для них границу.

Маааать, дед опять таблетки перестал принимать!!! - иронически комментирует ситуацию Telegram-канал Astra Militarum.

Переходя на более серьёзный тон, канал отмечает, что на турецких телеканалах всё чаще стали называть сирийскую армию "террористическими формированиями". Возможно, именно в этом кроется ответ на "ребус Эрдогана".