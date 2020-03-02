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"Опять таблетки перестал принимать!": Президент Турции пообещал бороться с любыми попытками захвата земель Сирии
02 марта 2020, 20:35 • 143 • Политика
Турция отныне будет противодействовать любым попыткам захвата земель Сирии со стороны террористических образований, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Маааать, дед опять таблетки перестал принимать!!!!!" - комментируют противоречивое заявление главы Турции в Сети.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна отныне будет противодействовать любым попыткам захвата земель Сирии со стороны террористических образований и действиям режима Башара Асада. Также турецкий лидер заверил, что Анкара не допустит дополнительной нагрузки беженцев.
В Сети слова главы Турции вызвали недоумение, так как обострение в сирийской провинции Идлиб началось как раз с того, что турецкая артиллерия поддержала наступление боевиков на правительственные войска Сирии. Ещё смешнее звучат слова про беженцев, учитывая, что сам же Эрдоган и открыл для них границу.
Переходя на более серьёзный тон, канал отмечает, что на турецких телеканалах всё чаще стали называть сирийскую армию "террористическими формированиями". Возможно, именно в этом кроется ответ на "ребус Эрдогана".
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