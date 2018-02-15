"Опять русские хакеры": Соцсети не верят в кремлевское происхождение вируса Petya

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Министерство иностранных дел Великобритании обвинило Россию в кибератаке с использованием вируса-вымогателя NotPetya, известного также как просто "Петя".

В МИД Великобритании заявили, что кибернетическая атака на Европу с использованием вируса NotPetya в 2017 году была организована Россией. Позицию внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства на этот счет огласил министр по делам Содружества и ООН Тарик Ахмад.

В своем официальном коммюнике он напоминает, что финансовый сектор Европы понес летом прошлого года из-за вируса-вымогателя самые серьезные убытки. Потери исчисляются сотнями миллионов фунтов стерлингов.

Поскольку значительная их часть пришлась на долю Киева, Ахмад настаивает, что это делает NotPetya доказательством того, что Россия "продолжает пренебрегать суверенитетом Украины". При этом министр не уточняет, на основании чего он так уверен, что разработчиками и "хозяевами" вируса являются именно российские спецслужбы.

Тем не менее можно предположить, что основным "доказательством" здесь является недавняя публикация The Washington Post, где со ссылкой на "источники в ЦРУ" сообщалось, что NotPetya был создан в секретных лабораториях Главного разведывательного управления России.

В любом случае соцсети отнеслись к выкладкам МИД Великобритании достаточно скептически. Все же многие имеющиеся в открытом доступе источники и мнения специалистов указывают на то, что вирус NotPetya был разработан на Украине. Как указывают некоторые пользователи, вряд ли российские спецслужбы использовали бы для кибератаки на Украину ее же "оружие".

"Как интересно. Вирус Petya разрабатывали на Украине, в одной американской компании. Погранцы в ДНР ловили сотрудников этих компаний на границе. А теперь, понимаешь, опять русские хакеры", - пишет крымский Telegram-канал "Дионис Терруарович Апостолаки".