Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Около 800 тысяч украинцев отдохнули в Крыму в 2017 году
На воровство либералам отдадут 1,5 триллиона рублей?
Ни один пункт: Захарова обвинила Киев в невыполнении Минских соглашений
Путин - прокурорам: Гражданин, обратившийся за защитой, должен быть уверен, что ...
Главная / Политика

"Опять русские хакеры": Соцсети не верят в кремлевское происхождение вируса Petya

15 февраля 2018, 13:09  •  147 • Политика
Министерство иностранных дел Великобритании обвинило Россию в кибератаке с использованием вируса-вымогателя NotPetya, известного также как просто "Петя".
В МИД Великобритании заявили, что кибернетическая атака на Европу с использованием вируса NotPetya в 2017 году была организована Россией. Позицию внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства на этот счет огласил министр по делам Содружества и ООН Тарик Ахмад.
В своем официальном коммюнике он напоминает, что финансовый сектор Европы понес летом прошлого года из-за вируса-вымогателя самые серьезные убытки. Потери исчисляются сотнями миллионов фунтов стерлингов.
Поскольку значительная их часть пришлась на долю Киева, Ахмад настаивает, что это делает NotPetya доказательством того, что Россия "продолжает пренебрегать суверенитетом Украины". При этом министр не уточняет, на основании чего он так уверен, что разработчиками и "хозяевами" вируса являются именно российские спецслужбы.
Тем не менее можно предположить, что основным "доказательством" здесь является недавняя публикация The Washington Post, где со ссылкой на "источники в ЦРУ" сообщалось, что NotPetya был создан в секретных лабораториях Главного разведывательного управления России.
В любом случае соцсети отнеслись к выкладкам МИД Великобритании достаточно скептически. Все же многие имеющиеся в открытом доступе источники и мнения специалистов указывают на то, что вирус NotPetya был разработан на Украине. Как указывают некоторые пользователи, вряд ли российские спецслужбы использовали бы для кибератаки на Украину ее же "оружие".
"Как интересно. Вирус Petya разрабатывали на Украине, в одной американской компании. Погранцы в ДНР ловили сотрудников этих компаний на границе. А теперь, понимаешь, опять русские хакеры", - пишет крымский Telegram-канал "Дионис Терруарович Апостолаки".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

147
Источник
Похожие новости
15 февраля 2018, 07:54
Посольство РФ в США: практика похищения россиян в третьих странах незаконна
15 февраля 2018, 00:09
Евросоюз использует Черногорию для давления на Сербию
15 февраля 2018, 16:24
Соцсети нашли неожиданную пользу от "кремлевского списка" и запретов МОК

14 февраля 2018, 20:54
Украинский аналитик - о досрочных выборах: Американские разведчики перечитали прессы
15 февраля 2018, 19:39
Людмила Воробьева стала послом России в Восточном Тиморе, Индонезии и Кирибати
15 февраля 2018, 19:39
Афганистан: Мы ушли, но он зовёт
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
09 февраля 2018, 07:39
Назло всем: Корейские болельщики пронесли российский флаг на стадион
14 февраля 2018, 01:24
Евросоюз профинансирует автономизацию Донбасса от Украины
09 февраля 2018, 07:39
"Мародер под маской аристократа": Активистка Femen опозорила Порошенко в Вене
13 февраля 2018, 04:09
«Американцы нас просто убивали»
12 февраля 2018, 00:24
«Сообщений о неисправности от экипажа не было»: что известно о крушении самолёта Ан-148 в Подмосковье
14 февраля 2018, 14:09
Эксперт объяснил, почему Порошенко стал инициатором телефонного разговора с Путиным
10 февраля 2018, 18:20
Укpaина, детка. 21 век
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.