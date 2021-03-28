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"Опять "Новичком" запахло?": На немецких подлодках нашли "русскую угрозу"

28 марта 2021, 08:30  •  90 • В мире
Журналисты из Германии обнаружили, что немецкие подводные лодки, как оказалось, оснащены навигационными устройствами российского производства. Они написали об этом на страницах Bild am Sonntag. Русские не удержались от сарказма: "Опять "Новичком" запахло?"
Bild напугал своих читателей, сообщив, что около ста немецких подлодок уже более 15 лет работают на российских навигационных системах. Их произвела петербургская компания "Транзас", которая производит продукцию и для военного, и для гражданского сектора. С 2018 года она формально стала финской, но подразделение военной продукции осталось в руках у России.
Как отметили немецкие авторы со ссылкой на экспертов в области безопасности, российская часть "Транзаса" находится "в фокусе западных разведслужб". Журналисты попытались уточнить, могут ли российские разработки представлять собой потенциальную угрозу для немецкого флота, но в Минобороны ФРГ заявили, что власти делают всё возможное "для обеспечения безопасности IT-, кибер- и криптосредств в ведении министерства обороны".
Российские читатели не смогли удержаться от шуток и сарказма в ответ на испуганные заявления немцев: "Не может быть! Опять руку Кремля ищут?", "Да-да, ГРУ следит за всем миром", "Опять "Новичком" в Германии запахло?" - пишут они в Сети.

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