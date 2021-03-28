"Опять "Новичком" запахло?": На немецких подлодках нашли "русскую угрозу"

Журналисты из Германии обнаружили, что немецкие подводные лодки, как оказалось, оснащены навигационными устройствами российского производства. Они написали об этом на страницах Bild am Sonntag. Русские не удержались от сарказма: "Опять "Новичком" запахло?"

Bild напугал своих читателей, сообщив, что около ста немецких подлодок уже более 15 лет работают на российских навигационных системах. Их произвела петербургская компания "Транзас", которая производит продукцию и для военного, и для гражданского сектора. С 2018 года она формально стала финской, но подразделение военной продукции осталось в руках у России.

Как отметили немецкие авторы со ссылкой на экспертов в области безопасности, российская часть "Транзаса" находится "в фокусе западных разведслужб". Журналисты попытались уточнить, могут ли российские разработки представлять собой потенциальную угрозу для немецкого флота, но в Минобороны ФРГ заявили, что власти делают всё возможное "для обеспечения безопасности IT-, кибер- и криптосредств в ведении министерства обороны".

Российские читатели не смогли удержаться от шуток и сарказма в ответ на испуганные заявления немцев: "Не может быть! Опять руку Кремля ищут?", "Да-да, ГРУ следит за всем миром", "Опять "Новичком" в Германии запахло?" - пишут они в Сети.