"Опять Петров и Боширов?": Русские разделили недоумение посольства резким заявлением Колумбии

Русские пользователи Сети разделили недоумение посольства России резким заявлением Минобороны Колумбии. "Опять Петров и Боширов?" - удивляются в Сети.

Речь идёт о заявлении колумбийского министра обороны Диего Молано Апонте, сделанном в интервью одному из главных испанских СМИ El Mundo. Глава министерства обвинил нашу страну в причастности к кибератакам и разжиганию насилия в ходе протестов в Колумбии.

Представители посольства России выразили "глубокое недоумение" таким заявлением. Дипломаты категорически отвергли подобные обвинения, отметив, что они "совершенно необоснованны и не подкреплены конкретными доказательствами". Колумбии также указали на то, что такие заявления точно не способствуют развитию традиционно дружественных отношений между двумя странами.

В сети разделили негодование посольства.

"Они что там курят. Опять Петров и Боширов. У нас за употребление статья", - предупредил Сергей Корешков.

"А у колумбийской мафии тоже российское происхождение??? Ну даёте..." - добавил Виктор А.

"Впрочем, чего ещё было ожидать от заднего двора Штатов", - отметил Константин Имярек.