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"Опять Петров и Боширов?": Русские разделили недоумение посольства резким заявлением Колумбии
22 мая 2021, 10:30 • 117 • Политика
Русские пользователи Сети разделили недоумение посольства России резким заявлением Минобороны Колумбии. "Опять Петров и Боширов?" - удивляются в Сети.
Речь идёт о заявлении колумбийского министра обороны Диего Молано Апонте, сделанном в интервью одному из главных испанских СМИ El Mundo. Глава министерства обвинил нашу страну в причастности к кибератакам и разжиганию насилия в ходе протестов в Колумбии.
Представители посольства России выразили "глубокое недоумение" таким заявлением. Дипломаты категорически отвергли подобные обвинения, отметив, что они "совершенно необоснованны и не подкреплены конкретными доказательствами". Колумбии также указали на то, что такие заявления точно не способствуют развитию традиционно дружественных отношений между двумя странами.
В сети разделили негодование посольства.
"Они что там курят. Опять Петров и Боширов. У нас за употребление статья", - предупредил Сергей Корешков.
"А у колумбийской мафии тоже российское происхождение??? Ну даёте..." - добавил Виктор А.
"Впрочем, чего ещё было ожидать от заднего двора Штатов", - отметил Константин Имярек.
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