"Опять Петров и Боширов поработали": Британские смартфоны сразил "русский" вирус

В Twitter пришла новость из Великобритании: там владельцы смартфонов определённой марки столкнулись с проблемой. Вместо обновления ПО их гаджеты поймали "русский" вирус и теперь отказываются работать без приложений, предписанных правительством России. "Опять Петров и Боширов поработали", - "догадались" русские.

Как пишет Twitter-аккаунт "Голос Мордора", владельцы смартфонов Samsung, живущие в Великобритании, вместе с новым обновлением программного обеспечения теперь получают уведомление об установке приложений, предписанных правительством России.

Владельцы смартфонов Samsung, живущие в Великобритании, вместе с новым обновлением программного обеспечения получили уведомление об установке приложений, предписанных правительством России.

По ошибке, конечно, но можно только представить, как многие там это восприняли. — Голос Мордора (@spacelordrock) October 10, 2021

Автор аккаунта не сомневается, что это произошло по ошибке производителя ПО, однако можно представить, как восприняли это владельцы гаджетов. "Опять туалетной бумаги не хватит", - шутит в ответ SorokoffSorok. "Опять Петров и Боширов поработали!" - парирует Артём.

"А была ли ошибка и чья? - задаётся вопросом Aquariu69624440. - Санкции и угрозы, и опять наши Петров и Боширов, и так уже обвиняют Путина лично, что на Рождество останутся без индейки и ж*** вытирать нечем будет".

А пользователь Алекса возмущается от лица британцев: "Дык что это такое! Никакие санкции не помогають!"

"Если это правда, это очень смешно", - пишут одни комментаторы. "Да нет, не по ошибке... - одно из условий нашей помощи англосаксам", - высказывают предположение другие.

Напомним, Петров и Боширов - предположительный дуэт "русских разведчиков" и "офицеров ГРУ" Александра Мишкина и Анатолия Чепиги, освещаемый СМИ во время отравления Скрипалей в 2018 году в Великобритании, а затем упоминаемый в апреле 2021 года в связи с расследованием взрывов складов боеприпасов в октябре и декабре 2014 года во Врбетице в Чехии. Дуэт Петрова и Боширова стал явлением интернет-культуры и оказал влияние на информационное пространство.