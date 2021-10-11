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"Опять Петров и Боширов поработали": Британские смартфоны сразил "русский" вирус
11 октября 2021, 10:40 • 98 • В мире
В Twitter пришла новость из Великобритании: там владельцы смартфонов определённой марки столкнулись с проблемой. Вместо обновления ПО их гаджеты поймали "русский" вирус и теперь отказываются работать без приложений, предписанных правительством России. "Опять Петров и Боширов поработали", - "догадались" русские.
Как пишет Twitter-аккаунт "Голос Мордора", владельцы смартфонов Samsung, живущие в Великобритании, вместе с новым обновлением программного обеспечения теперь получают уведомление об установке приложений, предписанных правительством России.
Автор аккаунта не сомневается, что это произошло по ошибке производителя ПО, однако можно представить, как восприняли это владельцы гаджетов. "Опять туалетной бумаги не хватит", - шутит в ответ SorokoffSorok. "Опять Петров и Боширов поработали!" - парирует Артём.
"А была ли ошибка и чья? - задаётся вопросом Aquariu69624440. - Санкции и угрозы, и опять наши Петров и Боширов, и так уже обвиняют Путина лично, что на Рождество останутся без индейки и ж*** вытирать нечем будет".
А пользователь Алекса возмущается от лица британцев: "Дык что это такое! Никакие санкции не помогають!"
"Если это правда, это очень смешно", - пишут одни комментаторы. "Да нет, не по ошибке... - одно из условий нашей помощи англосаксам", - высказывают предположение другие.
Напомним, Петров и Боширов - предположительный дуэт "русских разведчиков" и "офицеров ГРУ" Александра Мишкина и Анатолия Чепиги, освещаемый СМИ во время отравления Скрипалей в 2018 году в Великобритании, а затем упоминаемый в апреле 2021 года в связи с расследованием взрывов складов боеприпасов в октябре и декабре 2014 года во Врбетице в Чехии. Дуэт Петрова и Боширова стал явлением интернет-культуры и оказал влияние на информационное пространство.
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