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"Опять? Опять новую Украину?": Захарова атаковала Саакашвили в Сети за "великую стройку"

30 мая 2019, 14:39  •  15 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление экс-президента Грузии и бывшего мэра Одессы Михаила Саакашвили о начале "великой стройки" Украины. Российский дипломат буквально атаковала политика вопросами в Сети: "Опять? Опять новую Украину?".
Бывший президент Грузии и экс-мэр Одессы Михаил Саакашвили вновь стал объектом ироничных высказываний в Сети. А всё из-за его громкого заявления, которое он сделал для прессы, ступив вновь на украинскую землю, едва ему вернули гражданство Незалежной.
"Я приехал не мстить, разрушать и наказывать, а делать - строить то, что мне не дали сделать в Одессе, мне не дали реализовать большое строительство", - отметил политик по прибытию в страну.
Он же добавил и про "великую стройку", указав на то, что ему, мол, выпал "исторический шанс с новым президентом, с новой командой участвовать в строительстве новой Украины".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook буквально атаковала Саакашвили вопросами.
"Опять? Опять новую Украину? - высказывает недоумение российский дипломат. - Это каждые 5 лет теперь будет начинаться великая стройка новой страны? А с 2014 года что строили? А до этого, при Ющенко?"
Фото: facebook/maria.zakharova.167

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