|
"Опять оказались в котле": Россия в Совбезе ООН красиво ответила Украине и Западу по поводу Крыма
07 марта 2020, 19:35 • 429 • Политика
Россия блестяще ответила на критику в Совбезе ООН по поводу "оккупации" Крыма. Российский дипломат напомнил, что никто из "критиков" не был лично на полуострове. "Чубаров с прихлебателями и покровителями опять оказались в котле!" - написала журналист Юлия Витязева, комментируя выступление.
Представитель России в Совбезе ООН блестяще выступил на инициированном Украиной заседании по Крыму. Российский дипломат с лёгкостью ответил на всю критику в адрес Москвы и продемонстрировал несостоятельность украинской позиции. Речь представителя России оценили пользователи соцсетей.
Дипломат с ходу указал, что все без исключения, кто выступал на заседании с критикой по поводу "оккупации" Крыма, сами никогда не были на полуострове или не посещали его с момента присоединения к России. Российский представитель подчеркнул, что нет совершенно никаких препятствий для посещения Крыма и общения с его жителями. Любой желающий может лично прибыть на полуостров и своими глазами оценить обстановку.
Речь идёт об одном из лидеров запрещённой в России крымско-татарской организации "Меджлис" Рефате Чубарове, который вместе с соратниками помогал организовывать блокады против Крыма.
Напомним, что Крымский полуостров воссоединился с Россией в 2014 году в результате общенародного референдума. Несмотря на то что всё было организовано по международным стандартам и правилам, Украина и Запад отказываются признавать статус Крыма как российской территории.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
Подпишитесь на нас
Загрузка...
429
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 марта 2020, 11:56
|
03 марта 2020, 06:35
|
02 марта 2020, 15:35
|
07 марта 2020, 02:35
|
03 марта 2020, 11:35
|
06 марта 2020, 17:35
|
01 марта 2020, 04:39