"Опять оказались в котле": Россия в Совбезе ООН красиво ответила Украине и Западу по поводу Крыма

Представитель России в Совбезе ООН блестяще выступил на инициированном Украиной заседании по Крыму. Российский дипломат с лёгкостью ответил на всю критику в адрес Москвы и продемонстрировал несостоятельность украинской позиции. Речь представителя России оценили пользователи соцсетей.

Дипломат с ходу указал, что все без исключения, кто выступал на заседании с критикой по поводу "оккупации" Крыма, сами никогда не были на полуострове или не посещали его с момента присоединения к России. Российский представитель подчеркнул, что нет совершенно никаких препятствий для посещения Крыма и общения с его жителями. Любой желающий может лично прибыть на полуостров и своими глазами оценить обстановку.

Может быть, вы намекаете, что мы должны билеты вам купить? - иронизирует дипломат. Блестящее выступление представителя РФ на Совбезе ООН, которое инициировала Украина по Крыму и на котором Чубаров с прихлебателями и покровителями опять оказались в котле! - комментирует в Twitter журналистка и блогер Юлия Витязева.

Речь идёт об одном из лидеров запрещённой в России крымско-татарской организации "Меджлис" Рефате Чубарове, который вместе с соратниками помогал организовывать блокады против Крыма.

Напомним, что Крымский полуостров воссоединился с Россией в 2014 году в результате общенародного референдума. Несмотря на то что всё было организовано по международным стандартам и правилам, Украина и Запад отказываются признавать статус Крыма как российской территории.

Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva