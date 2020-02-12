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"Опять гадость провернут": В Госдуме отказались от моратория на повышение пенсионного возраста. Народ дал прогноз

12 февраля 2020, 16:54  •  41 • Политика
В Госдуме не поддержали предложенный мораторий на повышение пенсионного возраста до 1 января 2030 года. Народ в Сети тут же дал свой прогноз, заподозрив, что возрастную планку ещё поднимут. "Опять гадость провернут", - пишут комментаторы.
Ранее группа депутатов внесла в Госдуму на рассмотрение новый законопроект, предполагающий введение моратория на повышение пенсионного возраста до 1 января 2030 года.
Однако коллеги инициаторов по нижней палате парламента из "Единой России" эту меру не поддержали и отказались от подобного моратория, заблокировав проект закона уже в первом чтении.
Со ссылкой на Комитет Госдумы по труду и социальной политике "Дни.ру" указывают на то, что законодательство нашей страны не предусматривает возможности введения моратория на принятие любых нормативных правовых актов.
Журналисты отмечают, что народ о депутатской инициативе не знал, но отказ от моратория оказался неожиданным. СМИ обнародовали комментарии людей, которые по-своему объяснили "табу" парламентариев и дали свой прогноз на будущее. Некоторые не исключили того, что возрастную планку для пенсионеров ещё поднимут.
Так, некоторые, как пишут журналисты, считают, что пенсионный возраст могут увеличить и до 70 лет, а кое-кто из народа предполагает, что "опять гадость провернут".

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