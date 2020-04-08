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"Опять 37-й год начался не в той стране": В США арестовали вирусолога за "работу на китайское правительство"

08 апреля 2020, 04:35  •  9 • В мире
В Соединённых Штатах был арестован учёный-биолог из Гарвардского университета. Судя по сообщениям в американских СМИ, его подозревают в "работе на китайское правительство", а точнее в создании вакцины от коронавируса по заказу Китая и не только. "Опять 37-й год начался не в той стране", - с сарказмом прокомментировал политолог Армен Гаспарян.
Чарльза Либера - так зовут биолога - арестовали ещё в феврале текущего года. Учёный действительно работал в китайском Ухане на протяжении пяти лет. Одновременно Либер плотно сотрудничал с Пентагоном, так что зарплату он получал и от США, и от Китая - в сумме это составляло около 200 тысяч долларов ежемесячно. И это не учитывая ещё миллионного гранта. Отмечается, что заработную плату, которую ему платили китайские власти, он скрывал от американских, а также от Гарварда.
Как утверждается в материале, опубликованном в журнале Гарвардского университета, Либер специализировался на создании нанороботов, которые способны управлять клетками и обходить защитную реакцию организма. На почве этого и появились версии о том, что Пекин пытается завербовать ведущих учёных США, поэтому между двумя странами вслед за торговой войной назревает ещё и шпионская.
По версии издания "Иллюзия", в США подозревают, что Либер раскрыл китайцам самые последние научные разработки в сфере нанотехнологий. К примеру, это исследования о том, как заставить растения люминесцировать ночью вместо фонарей.

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