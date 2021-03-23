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"Опустить ремень или втянуть раз сто?": Сладков назвал трёх лучших переговорщиков с Украиной

23 марта 2021, 13:55  •  185 • Политика
Военный корреспондент Александр Сладков назвал трёх лучших переговорщиков с Украиной, которых она заслуживает своим поведением. Кроме того, военкор задался вопросом о дальнейшем ходе переговоров: лучше "опустить ремень или втянуть раз сто?".
После очередного срыва переговоров с Украиной Сладков иронично предположил, что лучшими переговорщиками с этой страной могли бы стать ракетный комплекс "Искандер", РСЗО "Торнадо-С" и ракета "Калибр".
По словам Сладкова со ссылкой на коллег, Украина опять "готова к переговорам".
"И тут два варианта: опустить ремень после крика «Папа, я больше не буду» или всё-таки втянуть раз сто для хорошей памяти..." - написал он в своём Telegram-канале.
Ранее стремление Киева сорвать переговоры в отношении Донбасса объяснили в Луганской народной республике. По словам официального представителя ЛНР в контактной группе Родиона Мирошника, украинские представители уже "щупают почву". По словам Мирошника, стремление Киева сорвать переговоры вполне объяснимо.
"Украинской стороной уже многократно нарушен режим прекращения огня, сорвана договорённость о координационном механизме, а тупик в переговорном процессе в "нормандском формате" и отсутствие перспектив проведения саммита лишь подчёркивают, что Киев целенаправленно движется к срыву переговорного процесса и эскалации конфликта", - заметил он.

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