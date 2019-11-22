|
"Опустили ниже плинтуса": Доктор Рошаль попросил защиты у Путина
22 ноября 2019, 08:39 • 160 • Политика
Доктор Рошаль попросил Путина защитить врачебное сообщество. "Средства массовой информации опустили ниже плинтуса", - пожаловался детский хирург.
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить врачебное сообщество от нападок. Это произошло на вручении детскому хирургу ордена Александра Невского.
Рошаль отметил, что хотел бы разделить свою награду с тысячами российских врачей, которых СМИ незаслуженно "опустили ниже плинтуса". Доктор призвал президента России вмешаться в ситуацию.
Напомним, что Рошаль не первый раз поднимает тему защиты врачей. В марте этого года во время беседы с Путиным он посетовал, что в России стало опасно выбирать профессию врача, так как врачебные ошибки теперь приводят к уголовным делам. В частности, речь шла о гематологе Елене Мисюриной, которую приговорили за врачебную ошибку к двум годам тюрьмы.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
160
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 ноября 2019, 11:24
|
21 ноября 2019, 00:09
|
20 ноября 2019, 07:54
|
19 ноября 2019, 18:39
|
15 ноября 2019, 13:54
|
16 ноября 2019, 06:24
|
19 ноября 2019, 05:54