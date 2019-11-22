"Опустили ниже плинтуса": Доктор Рошаль попросил защиты у Путина

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить врачебное сообщество от нападок. Это произошло на вручении детскому хирургу ордена Александра Невского.

Рошаль отметил, что хотел бы разделить свою награду с тысячами российских врачей, которых СМИ незаслуженно "опустили ниже плинтуса". Доктор призвал президента России вмешаться в ситуацию.

"Мы просим вас в какой-то степени защитить врачебное сообщество. И мы ответим тоже вам добром", - сказал детский хирург.

Напомним, что Рошаль не первый раз поднимает тему защиты врачей. В марте этого года во время беседы с Путиным он посетовал, что в России стало опасно выбирать профессию врача, так как врачебные ошибки теперь приводят к уголовным делам. В частности, речь шла о гематологе Елене Мисюриной, которую приговорили за врачебную ошибку к двум годам тюрьмы.