"Опустил руки и хлопнул дверью": В разгар пандемии в отставку ушёл главный европейский учёный Мауро Феррари

Крупнейший европейский учёный по нанотехнологиям Мауро Феррари, возглавлявший Европейский исследовательский совет при ЕС, подал в отставку, передаёт BBC News. В заявлении он указал: "Я потерял веру в саму систему".

Он признался, что разочарован тем, что предложенный им план по противостоянию коронавирусу так и не был реализован. Учёный считает, что он "развалился" из-за бюрократии и сложности утверждения программ через многочисленные ведомства Еврокомиссии.

Эту новость в Telegram прокомментировала журналистка Анастасия Попова. Она напомнила, что идея Феррари предполагала совместные усилия лучших мировых умов в борьбе с COVID-19. Тем не менее руководство ЕС зарубило план на корню.

Более того, возглавляющая Еврокомиссию Урсула фон Дер Ляйен обвинила специалиста в создании "внутриполитической угрозы внутри бюрократической машины ЕК". Между тем она сама же потом оправдывалась перед Италией за медленную реакцию Брюсселя на катастрофу, написала Попова.