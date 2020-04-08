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"Опустил руки и хлопнул дверью": В разгар пандемии в отставку ушёл главный европейский учёный Мауро Феррари

08 апреля 2020, 21:35  •  51 • В мире
В разгар пандемии в отставку ушёл главный европейский учёный Мауро Феррари. Ему так и не удалось с помощью логики и фактов достучаться до политиков ЕС, в результате он "опустил руки и хлопнул дверью", прокомментировала журналистка Анастасия Попова.
Крупнейший европейский учёный по нанотехнологиям Мауро Феррари, возглавлявший Европейский исследовательский совет при ЕС, подал в отставку, передаёт BBC News. В заявлении он указал: "Я потерял веру в саму систему".
Он признался, что разочарован тем, что предложенный им план по противостоянию коронавирусу так и не был реализован. Учёный считает, что он "развалился" из-за бюрократии и сложности утверждения программ через многочисленные ведомства Еврокомиссии.
Эту новость в Telegram прокомментировала журналистка Анастасия Попова. Она напомнила, что идея Феррари предполагала совместные усилия лучших мировых умов в борьбе с COVID-19. Тем не менее руководство ЕС зарубило план на корню.
Более того, возглавляющая Еврокомиссию Урсула фон Дер Ляйен обвинила специалиста в создании "внутриполитической угрозы внутри бюрократической машины ЕК". Между тем она сама же потом оправдывалась перед Италией за медленную реакцию Брюсселя на катастрофу, написала Попова.
В общем, Феррари не смог пробить учёной логикой и разумом бетонную стену политики евроинститутов. Опустил руки и хлопнул дверью, - подчеркнула журналистка.

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