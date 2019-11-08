"Опубликуйте это после моей смерти": Целые абзацы о Горбачёве и Ельцине попросил вырезать из интервью последний Маршал СССР

Виктор Баранец встретился с Дмитрием Язовым дома - последний Маршал СССР живёт на улице Александра Невского в Москве. К своему 95-летию он бодр, помнит по фамилиям всех, с кем довелось служить, - точно так же, как и номера военных частей. Говоря о том, что больше всего отложилось в памяти за почти вековую жизнь, признаётся: запомнилась война. Ответ предельно короткий.

Довольно подробно говорили о работе Язова в должности министра обороны СССР. Быть министром его просил на тот момент лидер страны Михаил Горбачёв. Однако гладким сотрудничество не получилось.

"Я не соглашался почти со всем, что продвигал Шеварднадзе, - признаётся Язов. - Он готов был буквально всё отдать американцам или уничтожить. Мы пустили под нож нашу великолепную ракету "Ока". Я был категорически против".

Кроме того, маршал добавляет, что ему был неясен смысл горбачёвской перестройки. А после совершенно непонятно, почему не спасли страну. К слову, Баранца Дмитрий Язов попросил вырезать из интервью целые абзацы о Михаиле Горбачёве, а также президенте России Борисе Ельцине. Отметил, что сегодня он уже не чувствует в себе сил для дискуссий, а обижать никого бы не хотелось.

"Опубликуйте это после моей смерти. А то сейчас будут споры, обиды. А я уже не в том состоянии, чтобы в дискуссиях участвовать", - цитирует Язова "Комсомолка".

Досье

Дмитрий Тимофеевич Я́зов (род. 8 ноября 1924) - советский государственный и политический деятель, военачальник.

Последний из военачальников, которым было присвоено воинское звание Маршал Советского Союза, единственный ныне здравствующий Маршал Советского Союза. Последний министр обороны СССР - участник Великой Отечественной войны.

Помимо советских наград, имеет и российские. Так, в 2014 году был награждён орденом Александра Невского, а в 2009 году получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Безусловно, это не полный перечень.