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"Определённого сорта люди": Пегов описал схему работы провокаторов в Минске
14 августа 2020, 12:05 • 116 • Политика
Российский журналист, основатель проекта WarGonzo Семён Пегов описал схему работы провокаторов в Минске. "Определённого сорта люди", - говорит он о тех, кто стоит за столкновениями граждан с силовиками.
Пегов сообщил, что снимал происходящее на портативную камеру GoPro, стремясь показать всё максимально объективно. Его интересовали обе стороны: и протестующие, и ОМОН. Рассказ журналиста белорусский телеканал ОНТ опубликовал в своём Telegram-канале.
"Видел, как выбегали определённого сорта люди, которых называют провокаторами", - поясняет журналист.
Он наблюдал, как из толпы вдруг выбегал человек, подбегал к сотруднику ОМОНа, в лицо кричал ему оскорбления и возвращался обратно, смешиваясь с толпой. Тут же аналогичным маршрутом следовал другой человек.
"Такая как бы карусель", - привёл сравнение Семён Пегов.
Пегов и сам был травмирован во время протестов. Он до сих пор не знает, с какой стороны был нанесён ему удар по затылку. Сделали это протестующие или ОМОН, журналист не имеет понятия.
Ранее сообщалось, что Пегова задержали в Минске 9 августа, в первый день протестов. Через некоторое время его и других журналистов освободили. Представители СМИ благополучно вернулись в Россию.
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