"Определённого сорта люди": Пегов описал схему работы провокаторов в Минске

Пегов сообщил, что снимал происходящее на портативную камеру GoPro, стремясь показать всё максимально объективно. Его интересовали обе стороны: и протестующие, и ОМОН. Рассказ журналиста белорусский телеканал ОНТ опубликовал в своём Telegram-канале.

"Видел, как выбегали определённого сорта люди, которых называют провокаторами", - поясняет журналист.

Он наблюдал, как из толпы вдруг выбегал человек, подбегал к сотруднику ОМОНа, в лицо кричал ему оскорбления и возвращался обратно, смешиваясь с толпой. Тут же аналогичным маршрутом следовал другой человек.

"Такая как бы карусель", - привёл сравнение Семён Пегов.

Пегов и сам был травмирован во время протестов. Он до сих пор не знает, с какой стороны был нанесён ему удар по затылку. Сделали это протестующие или ОМОН, журналист не имеет понятия.

Ранее сообщалось, что Пегова задержали в Минске 9 августа, в первый день протестов. Через некоторое время его и других журналистов освободили. Представители СМИ благополучно вернулись в Россию.