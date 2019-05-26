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"Оправдания для враждебности": В Иране объяснили, что значат заявления Америки

26 мая 2019, 00:09  •  58 • Политика
Дипломаты в Иране объяснили, что значат заявления Америки по поводу усиления военного присутствия на Ближнем Востоке. "Оправдания для враждебности", - считают они.
Своим мнением по поводу позиции Вашингтона поделился министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он счел, что прежде всего увеличение военной группировки США на Ближнем Востоке создает угрозу стабильности в регионе и всему миру в целом.
Ранее в США сообщали, что намерены усилить свое присутствие 1,5 тысячами солдат. Кроме того, на Ближний Восток перебросят разведывательный самолет и системы ПВО. При этом место дислокации подразделений Вашингтон скрыл. В Пентагоне лишь уточнили, что местом размещения не будут Сирия и Ирак.
Действия Америки, по мнению Зарифа, направлены на нагнетание напряженности в регионе. При этом свои явно враждебные действия Штаты пытаются оправдать якобы защитными, передает издание iReactor со ссылкой на информагентство IRNA.

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