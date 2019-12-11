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"Оппоненты разучились писать, читать и остались без глаз": Путин выступил против переписывающего историю Европарламента

11 декабря 2019, 23:54  •  85 • Политика
Владимир Путин выступил против переписывающего историю Второй мировой войны Европарламента. Российский лидер не исключил, что оппоненты Москвы разучились писать, читать и остались без глаз.
Президент России Владимир Путин обрушился с жёсткой критикой на Европарламент, который принял резолюцию, поставившую знак равенства между нацистской Германией и Советским Союзом и назвавшую их странами, спровоцировавшими Вторую мировую войну. Своим мнением глава государства поделился на заседании организационного комитета "Победа".
Как считает Путин, попытки искажения исторической правды не прекращаются, причём к ним подключились не только наследники нацистов и их пособников, но и международные и европейские структуры, пользующиеся уважением. Он напомнил, что именно немцы 1 сентября 1939 года атаковали Польшу, а 22 июня 1941 года - СССР.
"Складывается впечатление, что некоторые наши оппоненты то ли читать, то ли писать не умеют, глаз у них нет. Как будто не знают ничего", - возмутился президент.
Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, оппоненты Москвы сейчас всячески пытаются умалить роль СССР во Второй мировой войне, называя Москву главным виновником конфликта - наряду с нацистской Германией. Однако Нюрнбергский трибунал чётко определил добро и зло в этом процессе.
Советский Союз пожертвовал миллионами жизней ради победы антигитлеровской коалиции. Но на Западе принижается подвиг советского народа и преувеличивается значение высадки союзников в Нормандии.
Однако русские не хотят войны и повторения ужасов и страданий. Историческое предназначение нашего народа - быть стражами мира.
"Взят курс на подрыв существующей международно-правовой системы, её замену на некий "порядок, основанный на правилах". Создавать же этот порядок хотят по принципу "кто сильнее, тот и прав", по "закону джунглей", - пояснил он.
Сам Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что ему не нравятся снос памятников и героизация нацистов.
"Пересмотр итогов Второй мировой войны, героизация нацизма в странах Восточной Европы, снос памятников - это безобразие, это мерзко", - обозначил свою позицию президент.

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