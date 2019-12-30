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"Опозорить": В Польше по-своему объяснили слова Путина о после-"свинье"
30 декабря 2019, 00:09 • 69 • Политика
Польский журналист Марек Щверчиньский считает, что заявление президента России Владимира Путина о после Польши в нацистской Германии Юзефе Липском являлось попыткой якобы опозорить республику. По его словам, всё это сделано якобы для того, чтобы поляков считали "главными русофобами в Европе".
Польский журналист Марек Щверчиньский по-своему интерпретировал слова президента России Владимира Путина о после Юзефе Липском. Ранее Путин, комментируя деятельность польского посла, который в 1938 году одобрил идею Гитлера выслать европейских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение", обозвал его "сволочью" и "антисемитской свиньёй".
По мнению журналиста, всё это является очередной попыткой Москвы "опозорить нас, поляков".
В статье, размещённой на сайте аналитического центра Polityka Insight, говорится, что заявление российского лидера является одной из составляющих попытки Москвы сделать Польшу и её граждан "главными русофобами в Европе".
При этом, отмечает журналист, Варшава не может оставить без внимания сказанное лидером другой державы.
Свою лепту по этому поводу привнесли и польские историки, которые прокомментировали сказанное в соцсетях.
Как пишет EADaily, общий посыл комментариев един и политически наивен: дескать, планы Польши увековечить Гитлера в благодарность за решение "еврейского вопроса" не являются одобрением Холокоста, поскольку "евреев же ещё не сжигали".
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