Польский журналист Марек Щверчиньский по-своему интерпретировал слова президента России Владимира Путина о после Юзефе Липском. Ранее Путин, комментируя деятельность польского посла, который в 1938 году одобрил идею Гитлера выслать европейских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение", обозвал его "сволочью" и "антисемитской свиньёй".

По мнению журналиста, всё это является очередной попыткой Москвы "опозорить нас, поляков".

В статье, размещённой на сайте аналитического центра Polityka Insight, говорится, что заявление российского лидера является одной из составляющих попытки Москвы сделать Польшу и её граждан "главными русофобами в Европе".

При этом, отмечает журналист, Варшава не может оставить без внимания сказанное лидером другой державы.

Свою лепту по этому поводу привнесли и польские историки, которые прокомментировали сказанное в соцсетях.

Как пишет EADaily, общий посыл комментариев един и политически наивен: дескать, планы Польши увековечить Гитлера в благодарность за решение "еврейского вопроса" не являются одобрением Холокоста, поскольку "евреев же ещё не сжигали".