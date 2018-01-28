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"Опоздали буквально на неделю": В Раде помечтали, как могли бы сохранить Крым
28 января 2018, 12:39 • 453 • Политика
В Верховной Раде рассказали, как Украина могла сохранить Крым в 2014 году
Стало известно о том, что власти Украины рассматривали вопрос о делегировании Крыму широких полномочий и возвращения к Конституции 1992 году. Все это украинская сторона делала с тем, чтобы "помешать воссоединению полуострова с Россией".
Так, депутат Верховной Рады Сергей Куницын в эфире местного телеканала "112 Украина" сообщил, что с этим предложением пришел к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову.
"Я пришёл к Турчинову и сказал, что немедленно нужно собрать Верховную Раду, делегировать Крыму любые полномочия, принять в первом чтении, вернуться к закону 1992 года, потому что власть послемайдановская слаба, надо выиграть время и нивелировать референдум, - заявил Куницын. - То есть дать Крыму всё, кроме суверенитета, и выиграть время".
Киев опоздал, по словам, Куницына, буквально на неделю, потому что так и не смог выбрать, кому поручить решение такого вопроса.
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