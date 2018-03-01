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"Опорочили королевство": Таиланд обвинил Настю Рыбку в "испорченной репутации"

01 марта 2018, 11:54  •  333 • В мире
Тайская полиция предъявила Насте Рыбке новое обвинение‍.
Стало известно, что тайская полиция предъявила новые обвинения в отношении российских граждан Алекса Лесли и Насти Рыбки. Напомним, их задержали в курортной Паттайе за нелегальный "интим-бизнес".
Ранее сотрудники правоохранительных органов допускали мысль, что задержанным удастся выйти под залог. Однако в полиции отклонили эту возможность. Теперь право выйти под залог можно будет установить через суд, но, как говорят адвокаты, это будет долго и дорого.
Сейчас в полиции заявили, что задержанные не только нарушили закон, но и нанесли ущерб репутации Таиланда. Об этом журналистам рассказал заместитель пресс-секретаря Главного управления национальной полиции королевства Критсана Паттханачарен.
"В данном случае иностранные граждане не только нарушили закон, но и нанесли ущерб репутации Таиланда. Они должны понести ответственность за совершенные ими правонарушения", - заявил на брифинге Паттханачарен.

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