"Опорочили королевство": Таиланд обвинил Настю Рыбку в "испорченной репутации"

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Тайская полиция предъявила Насте Рыбке новое обвинение‍.

Стало известно, что тайская полиция предъявила новые обвинения в отношении российских граждан Алекса Лесли и Насти Рыбки. Напомним, их задержали в курортной Паттайе за нелегальный "интим-бизнес".

Ранее сотрудники правоохранительных органов допускали мысль, что задержанным удастся выйти под залог. Однако в полиции отклонили эту возможность. Теперь право выйти под залог можно будет установить через суд, но, как говорят адвокаты, это будет долго и дорого.

Сейчас в полиции заявили, что задержанные не только нарушили закон, но и нанесли ущерб репутации Таиланда. Об этом журналистам рассказал заместитель пресс-секретаря Главного управления национальной полиции королевства Критсана Паттханачарен.

"В данном случае иностранные граждане не только нарушили закон, но и нанесли ущерб репутации Таиланда. Они должны понести ответственность за совершенные ими правонарушения", - заявил на брифинге Паттханачарен.