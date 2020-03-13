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"Опомнился в последний момент": Принц Чарльз дважды едва не совершил "запретное" рукопожатие
13 марта 2020, 10:35 • 76 • Политика
Принцу Чарльзу приходится сдерживаться, чтобы не пожимать руки во время приветствия. Запрет на пожимание рук был введён из-за эпидемии коронавируса. Однако принц Чарльз дважды его едва не нарушил.
В связи с эпидемией коронавируса королевская семья Великобритании вынуждена следовать новым правилам этикета. В частности, членам королевской семьи запрещено пожимать руки во время приветствия. Это вылилось в довольно неловкую ситуацию для принца Чарльза.
Инцидент произошёл на мероприятии Prince's Trust и TK Maxx & Homesense Awards. По прибытии на красную ковровую дорожку принц Чарльз по привычке протянул руку вышедшему встретить его человеку, но в самый последний момент одёрнул себя и сложил ладони в "индийском" приветствии.
Однако на этом всё не закончилось. Буквально через пару мгновений принц снова забыл о предосторожностях и протянул руку для рукопожатия, чтобы вновь сконфуженно её одернуть и сложить в "индийское" приветствие.
Фото: скриншот Telegram-канал Skabeeva
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