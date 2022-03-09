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"Оплот демократии" переиграл сам себя: Русские дипломаты предъявили жёсткие требования
09 марта 2022, 07:45 • 233 • Политика
Посольство России в США, комментируя обвинение США в адрес Елены Брэнсон из совета соотечественников в якобы нелегальной работе иноагента, выставили встречные жёсткие требования. Русские дипломаты уличили "оплот демократии" в грубом нарушении личных свобод и потребовали прекращения гонений на соотечественников.
Ранее, напомним, Минюст США предъявил обвинение в якобы нелегальной работе иноагента руководителю Координационного совета организаций российских соотечественников в США (КСОРС) Елене Брэнсон. В посольстве России в США прокомментировали эту информацию, выставив встречные жёсткие требования.
В частности, русские дипломаты потребовали от США прекратить гонения на соотечественников.
"Дайте им возможность свободно говорить на родном русском языке, поддерживать контакты с Родиной, - перечисляют дипломаты в своих официальных аккаунтах в соцсетях, - реализовывать культурные и исторические проекты, особенно те, которые связывают славное прошлое России и США".
Судя по комментарию русских дипломатов, "оплот демократии" в своих попытках унизить наших соотечественников переиграл сам себя. В посольстве прямо указали на то, что Соединённые Штаты грубо нарушили личные свободы граждан.
"Позиция России по вопиющим случаям притеснения соотечественников неоднократно доводилась до американских властей, - отмечают дипломаты. - Однако официальные лица продолжают игнорировать призывы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке к Конституции США".
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