"Оплачено кровью": Донбассу не нужна независимость. Пора домой

Донбасс. Почти восемь лет вдоль границ двух непризнанных республик, которые Украина называет своей территорией, не смолкают выстрелы. Наблюдая несгибаемую решимость защитников Донецка и Луганска, политики всё чаще поднимают вопрос: может, дать им уже независимость? Но тем, кто проливал там кровь, терял близких и сослуживцев, кто до сих пор остаётся на этой земле, нужно совсем другое.

Сегодняшний Донбасс – это осаждённая территория. Жизнь здесь продолжается: под обстрелом, между обстрелами, в ожидании новой атаки. Киев готовится к нападению и перебросил к Красноармейску восемь систем залпового огня. Народ снова заговорил о военной развязке – уже почти с облегчением. Для военнослужащих в ДНР провели внештатные учения, в ЛНР объявлен сбор резервистов. Все войска готовы к любому развитию событий, чтобы в любой момент подтянуться и помочь.

Но продолжается и гражданская жизнь. Перезапускаются производства, брошенные при Украине. Прохожих на улицах городов и посёлков гораздо больше, чем было в 2014–2016 годах. Земля, кажется, вибрирует от напряжения. Но люди ко всему привыкают. Даже к войне. Они ждут и готовы действовать.

Картины Пикассо

Пока большие политики обсуждают судьбу республик, на линии фронта продолжаются обстрелы. К этому уже даже привыкли. Как и к новостям о том, что Украина опять готовится вот-вот – и задавить "русских гадов" в гнезде.

Никто не расслабляется. Все готовы ко всему, потому что каждый вечер, как только солнце садится за горизонт, украинская армия начинает напрягать обстановку. Обязательный артобстрел. В этом плане ничего не меняется последние годы: постоянная огневая готовность у нас,

– рассказывает Царьграду ополченец Владлен Белинский (позывной "Пикассо").

Владлен Белинский. Фото предоставлено Царьграду из личного архива ополченца

Пикассо сейчас на южной линии фронта в ДНР. Каждый день бойцы тренируются, ведь шутки шутками, а после захода солнца спать некогда. Особенно когда приходят иностранные гости.

Ну, они "на охоту" приезжают. Недавно мы столкнулись с такими британцами, снайперами… У них видимость винтовок – более 1000 метров, могут работать при плотном тумане. Неприятно, когда тебя видят!

– поделился опытом международного общения боец.

Весной 2014 года Владлен приехал сюда потому, что под Донецком у него жила старенькая мама. И потому, что "рождён в Советском Союзе – считай, местный". Говорит – понял, что придётся воевать, ещё в 2013 году, во время первых беспорядков в Киеве. Так началась его война.

Мамы за прошедшие годы не стало. Но в ДНР есть другая родня. Есть боевые товарищи и те, кто погиб, – это больно вспоминать, это кровью оплачено.

Ополченец, раненный в боях под Славянском. 2014 год. Фото: Sandro Maddalena / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Говорит, некоторые из местных сначала подумывали про автономию, но наблюдая за тем, что происходит, почти сразу поняли: ни о какой "децентрализации" речи быть не может. Только в Россию! Все помнят историю, 1924 год, когда большевики передали Украине Донбасс и Одессу. Очень благодарны современным коммунистам за инициативу отдать им независимость, с одним условием: если это станет переходным этапом для вхождения в состав России. Другого будущего люди не хотят.

Сейчас мы вроде как в Донецкой и Луганской народных республиках, но в любом случае мы надеемся только на Россию. Приезжают русские инвесторы, люди получают работу. Запустились некоторые предприятия, которые стояли при Украине. Есть госучреждения. И Украина нам в любом случае здесь покою не даст. Слава Богу, Россия помогает. Надеемся, что удастся удержать территорию. Надеемся на себя, надеемся на Россию. Надеемся на Владимира Владимировича Путина. Одни мы не справимся,

– говорит боец.

Горячий Индус и крепкий орешек

Офицер армии ДНР Максим Дроздов получил позывной "Индус" за то, что на войну примчался воевать из Гоа. В Индии он снимался в кино и вёл очень даже интересную жизнь, пока в его родной край не пришла война.

Когда на Украине начались погромы, "небесные сотни", когда отсоединился Крым – я понял, что всё серьезно. И полетел на Донбасс. Когда прилетел – записался в ополчение. Получилось не сразу. Было очень много желающих. Месяц пытался,

– рассказывает боец.

Он освобождал свой родной Шахтёрский район ДНР, а затем сдерживал натиск на южных рубежах республики.

Максим Дроздов (позывной "Индус"). Фото предоставлено Царьграду из личного архива ополченца

Бои, жизнь под обстрелом, потери. Пропал без вести отец Максима – лишь в прошлом году удалось опознать его среди убитых гражданских.

Мы с мамой три года искали, нашли фотографию, видеоматериал о расстрелянных ополченцах и одном гражданском у нас в городе. Они были сожжены, тяжело было идентифицировать. Когда ополченцы отступали, они трупы, которые уже несколько дней лежали на солнце, сожгли и закопали. Потому что морги не работали. Нам удалось добиться генетической экспертизы. Это действительно оказался мой отец,

– вспоминает Максим.

Он точно знает: единственное, что сейчас нужно всем жителям Донбасса, – оборвать бесконечную блокаду, закончить войну. И стать частью России. Сейчас, говорит, всех воодушевила успешная операция ОДКБ в Казахстане. Понравилось рождественское выступление Лукашенко о том, что Украина вернётся в лоно славянских народов. Но самую большую надежду дала последняя пресс-конференция Владимира Путина.

Все устали. Все говорят о войне, живут в условиях войны. Проверяют бомбоубежища. Дети на субботниках убирают листья и закладывают мешками с песком окна. Промышленность восстанавливается вроде, в моём городе запустили ветряные генераторы. Но люди боятся. Единственный выход для нас – стать частью России. Мы воевали за это и будем воевать дальше. И мы поможем России стать одним из ответов на ультиматумы. Как сказал Путин? "Мы будем держать их в тонусе",

– подчеркнул собеседник Царьграда. И добавил: "Конечно, может так получиться, что, помимо наших регионов, у России в итоге может появиться ещё и Киевская область, например. Но это ж их всех кормить надо, строить им всё, развивать! Они же сдаваться все начнут, мы это проходили!"

Александр Орехов ("позывной "Фисташка") до войны был коммерсантом. Вступил в ополчение ещё при втором штурме обладминистрации в Донецке, в 2014 году. И довольно быстро стал, как он говорит, "опытным специалистом". Как у многих, первым импульсом Александра было воевать против тех, кто захватил власть после переворота и навязать людям своё видение ситуации. А Донбасс всегда был свободолюбивым. И всегда чувствовал себя частью России.

Это жизненно важно. То, что мы под крылом матушки-России – это хорошо. И нам не нужна независимость, мы не за это воевали и умирали. Мы хотим стабильности, хотим быть частью нашей страны,

– резюмировал собеседник Царьграда.

Оплачено кровью

Первый министр госбезопасности ДНР, лидер МОО "Союз добровольцев Донбасса" Андрей Пинчук, говоря об инициативе КПРФ, категоричен: идея благая, но Донбассу нужно не это.

Я был там с первых дней. И если бы в 2014–2015 годах на фронте сказали, что мы воюем за независимость ДНР и ЛНР, это бы вызвало, мягко говоря, недоумение, потому что воевали за то, чтобы эти территории были частью России, – отметил Пинчук. – За Большую Новороссию, а точно не за отсечение от Украины этих двух маленьких территорий. Присоединять к России надо не те куски Донецкой и Луганской областей, которые контролируют сейчас пророссийские силы, не эти области целиком, а всю Новороссию, минимум девять областей!

Цена, которую платят жители и защитники Донбасса за возможность стать частью Русской Империи, слишком велика для торга. Это смерти женщин, стариков, детей.

Дом Зинаиды Васильевны только что был разрушен в результате обстрела украинскими силовиками. Посёлок Семёновка под Славянском. 2014 год. Фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Донбасс готов сражаться за всю свою землю. Мужчины идут на войну, на передовую, женщины заботятся о тыле. Это население лишь очень условно можно назвать сейчас мирным, миллионы жителей Донбасса – это всё народное ополчение, которое защищается от преступной агрессии. И прямая обязанность России по отношению к людям, которые там проживают, к русским людям, которые своей кровью платят за это – защитить их, помочь им спасти свою Родину,

– заявил Царьграду Пинчук.

Что с того?

Прекрасно, что фракция КПРФ всё же выступила с инициативой исправить историческую несправедливость (именно большевики отдали Донбасс Украине почти сотню лет назад) и защитить жителей республик. Но этого действительно недостаточно. Те, кто до сих пор остаётся и на передовой обороны, и в тылу, поддерживая силы защитников, держатся ради одной цели: обрести защиту России, вернуться в состав нашей страны. А русские своих не бросают.