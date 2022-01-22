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"Оплачено кровью": Донбассу не нужна независимость. Пора домой
22 января 2022, 16:35 • 119 • Политика
Донбасс. Почти восемь лет вдоль границ двух непризнанных республик, которые Украина называет своей территорией, не смолкают выстрелы. Наблюдая несгибаемую решимость защитников Донецка и Луганска, политики всё чаще поднимают вопрос: может, дать им уже независимость? Но тем, кто проливал там кровь, терял близких и сослуживцев, кто до сих пор остаётся на этой земле, нужно совсем другое.
Сегодняшний Донбасс – это осаждённая территория. Жизнь здесь продолжается: под обстрелом, между обстрелами, в ожидании новой атаки. Киев готовится к нападению и перебросил к Красноармейску восемь систем залпового огня. Народ снова заговорил о военной развязке – уже почти с облегчением. Для военнослужащих в ДНР провели внештатные учения, в ЛНР объявлен сбор резервистов. Все войска готовы к любому развитию событий, чтобы в любой момент подтянуться и помочь.
Но продолжается и гражданская жизнь. Перезапускаются производства, брошенные при Украине. Прохожих на улицах городов и посёлков гораздо больше, чем было в 2014–2016 годах. Земля, кажется, вибрирует от напряжения. Но люди ко всему привыкают. Даже к войне. Они ждут и готовы действовать.
Картины Пикассо
Пока большие политики обсуждают судьбу республик, на линии фронта продолжаются обстрелы. К этому уже даже привыкли. Как и к новостям о том, что Украина опять готовится вот-вот – и задавить "русских гадов" в гнезде.
– рассказывает Царьграду ополченец Владлен Белинский (позывной "Пикассо").
Владлен Белинский. Фото предоставлено Царьграду из личного архива ополченца
Пикассо сейчас на южной линии фронта в ДНР. Каждый день бойцы тренируются, ведь шутки шутками, а после захода солнца спать некогда. Особенно когда приходят иностранные гости.
– поделился опытом международного общения боец.
Весной 2014 года Владлен приехал сюда потому, что под Донецком у него жила старенькая мама. И потому, что "рождён в Советском Союзе – считай, местный". Говорит – понял, что придётся воевать, ещё в 2013 году, во время первых беспорядков в Киеве. Так началась его война.
Мамы за прошедшие годы не стало. Но в ДНР есть другая родня. Есть боевые товарищи и те, кто погиб, – это больно вспоминать, это кровью оплачено.
Ополченец, раненный в боях под Славянском. 2014 год. Фото: Sandro Maddalena / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Говорит, некоторые из местных сначала подумывали про автономию, но наблюдая за тем, что происходит, почти сразу поняли: ни о какой "децентрализации" речи быть не может. Только в Россию! Все помнят историю, 1924 год, когда большевики передали Украине Донбасс и Одессу. Очень благодарны современным коммунистам за инициативу отдать им независимость, с одним условием: если это станет переходным этапом для вхождения в состав России. Другого будущего люди не хотят.
– говорит боец.
Горячий Индус и крепкий орешек
Офицер армии ДНР Максим Дроздов получил позывной "Индус" за то, что на войну примчался воевать из Гоа. В Индии он снимался в кино и вёл очень даже интересную жизнь, пока в его родной край не пришла война.
– рассказывает боец.
Он освобождал свой родной Шахтёрский район ДНР, а затем сдерживал натиск на южных рубежах республики.
Максим Дроздов (позывной "Индус"). Фото предоставлено Царьграду из личного архива ополченца
Бои, жизнь под обстрелом, потери. Пропал без вести отец Максима – лишь в прошлом году удалось опознать его среди убитых гражданских.
– вспоминает Максим.
Он точно знает: единственное, что сейчас нужно всем жителям Донбасса, – оборвать бесконечную блокаду, закончить войну. И стать частью России. Сейчас, говорит, всех воодушевила успешная операция ОДКБ в Казахстане. Понравилось рождественское выступление Лукашенко о том, что Украина вернётся в лоно славянских народов. Но самую большую надежду дала последняя пресс-конференция Владимира Путина.
– подчеркнул собеседник Царьграда. И добавил: "Конечно, может так получиться, что, помимо наших регионов, у России в итоге может появиться ещё и Киевская область, например. Но это ж их всех кормить надо, строить им всё, развивать! Они же сдаваться все начнут, мы это проходили!"
Александр Орехов ("позывной "Фисташка") до войны был коммерсантом. Вступил в ополчение ещё при втором штурме обладминистрации в Донецке, в 2014 году. И довольно быстро стал, как он говорит, "опытным специалистом". Как у многих, первым импульсом Александра было воевать против тех, кто захватил власть после переворота и навязать людям своё видение ситуации. А Донбасс всегда был свободолюбивым. И всегда чувствовал себя частью России.
– резюмировал собеседник Царьграда.
Оплачено кровью
Первый министр госбезопасности ДНР, лидер МОО "Союз добровольцев Донбасса" Андрей Пинчук, говоря об инициативе КПРФ, категоричен: идея благая, но Донбассу нужно не это.
Цена, которую платят жители и защитники Донбасса за возможность стать частью Русской Империи, слишком велика для торга. Это смерти женщин, стариков, детей.
Дом Зинаиды Васильевны только что был разрушен в результате обстрела украинскими силовиками. Посёлок Семёновка под Славянском. 2014 год. Фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press
– заявил Царьграду Пинчук.
Что с того?
Прекрасно, что фракция КПРФ всё же выступила с инициативой исправить историческую несправедливость (именно большевики отдали Донбасс Украине почти сотню лет назад) и защитить жителей республик. Но этого действительно недостаточно. Те, кто до сих пор остаётся и на передовой обороны, и в тылу, поддерживая силы защитников, держатся ради одной цели: обрести защиту России, вернуться в состав нашей страны. А русские своих не бросают.
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