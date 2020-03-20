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"Описавшиеся мальчики" вместо генералов: Видео о русских С-400 разозлило Баранца
20 марта 2020, 01:35 • 27 • Политика
В США показали "уничтожение" комплексов "Тополь-М" и С-400. Военный обозреватель "КП" Виктор Баранец, комментируя эти "мультики", сравнил американских генералов с "описавшимися мальчиками" в песочнице.
Военно-промышленная компания США Lockheed Martin смоделировала уничтожение комплексов "Тополь-М" и ЗРК С-400 "Триумф", которые стоят на вооружении у России. Опубликованный американской компанией "мультик" прокомментировал для Царьграда военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
В ролике, о котором идёт речь, российские системы уничтожаются крылатой ракетой, наведение которой на цель производится при помощи истребителей и беспилотников. Также в Lockheed Martin заявили, что к 2024 году они будут выпускать ежегодно по 180 истребителей пятого поколения F-35.
Он указывает, что представленное в ролике "уничтожение" комплексов "Тополь-М" и ЗРК С-400 "Триумф" - это всё теоретические изыскания. Нарисовать можно всё что угодно. Но если человек хотя бы близко понимает, что такое теория и что такое практика, то никогда всерьёз не отнесётся вот к таким изыскам.
Фото: скриншот Twitter/@DylanMalyasov
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