"Описавшиеся мальчики" вместо генералов: Видео о русских С-400 разозлило Баранца

Военно-промышленная компания США Lockheed Martin смоделировала уничтожение комплексов "Тополь-М" и ЗРК С-400 "Триумф", которые стоят на вооружении у России. Опубликованный американской компанией "мультик" прокомментировал для Царьграда военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

В ролике, о котором идёт речь, российские системы уничтожаются крылатой ракетой, наведение которой на цель производится при помощи истребителей и беспилотников. Также в Lockheed Martin заявили, что к 2024 году они будут выпускать ежегодно по 180 истребителей пятого поколения F-35.

"Некоторые известные американские военные аналитики, эксперты, генералы и адмиралы такими заявлениями мне напоминают описавшихся мальчишек, которые играются в песочнице и говорят: "Вася, у меня пипка больше, чем у тебя, и я тебя из рогатки сильнее прострелю", - комментирует ситуацию для Царьграда Виктор Баранец.

Он указывает, что представленное в ролике "уничтожение" комплексов "Тополь-М" и ЗРК С-400 "Триумф" - это всё теоретические изыскания. Нарисовать можно всё что угодно. Но если человек хотя бы близко понимает, что такое теория и что такое практика, то никогда всерьёз не отнесётся вот к таким изыскам.

"Это типичная нахальная американская бравурность. Которую, в общем, давно по рогам не били", - подводит итог эксперт.

Фото: скриншот Twitter/@DylanMalyasov