"Опирайтесь на официальные источники": МИД России отвергает выводы ООН о "жестоком обращении с украинцами"

Опубликованный ранее в Женеве доклад охватывает период с 16 августа по 15 ноября 2019 года. Оценки, которые содержатся в этом документе, вызвали недоумение в МИД России. Призвав экспертов "опираться на информацию из официальных источников", в российском внешнеполитическом ведомстве также заявили:

"Вновь вынуждены напомнить, что в мандат Наблюдательной миссии по правам человека на Украине не входит рассмотрение ситуации в третьих странах".

Пытаясь провести оценку ситуации в Севастополе и Республике Крым, отметили в министерстве, стоит помнить о том, что это регионы России.

В то же время российская сторона заявила о том, что разделяет озабоченность миссии ООН по поводу не прекращающихся грубых систематических нарушений со стороны властей Украины.

Речь идёт, к примеру, о случаях казней без судебного решения, а также о пытках и других проявлениях жестокого обращения с населением на территориях, подконтрольных киевской власти.