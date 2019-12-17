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"Опирайтесь на официальные источники": МИД России отвергает выводы ООН о "жестоком обращении с украинцами"
17 декабря 2019, 13:09 • 93 • Политика
Доклад Наблюдательной миссии ООН на Украине, в котором утверждается, что ФСБ якобы допускает "жестокое обращение с украинскими гражданами", опровергли в МИД России. "Опирайтесь на официальные источники", - посоветовали российские дипломаты.
Опубликованный ранее в Женеве доклад охватывает период с 16 августа по 15 ноября 2019 года. Оценки, которые содержатся в этом документе, вызвали недоумение в МИД России. Призвав экспертов "опираться на информацию из официальных источников", в российском внешнеполитическом ведомстве также заявили:
Пытаясь провести оценку ситуации в Севастополе и Республике Крым, отметили в министерстве, стоит помнить о том, что это регионы России.
В то же время российская сторона заявила о том, что разделяет озабоченность миссии ООН по поводу не прекращающихся грубых систематических нарушений со стороны властей Украины.
Речь идёт, к примеру, о случаях казней без судебного решения, а также о пытках и других проявлениях жестокого обращения с населением на территориях, подконтрольных киевской власти.
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