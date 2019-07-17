"Опереться на альтернативу": Володин намекнул, кто кроме президента и премьера должен выбирать министров

По словам Володина, формирование самого правительства на практике, осуществляется самим председателем правительства. президент Российской Федерации принимает решение о составе правительства по представлению его председателя, но без возможности "опереться на альтернативную позицию" по тем или иным кандидатам.

"В этой связи было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов Правительства, - пишет Володин в своей статье для Парламентской газеты. - Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию.

Это могло бы поспособствовать повышению эффективности реализации конституционных полномочий российского лидера по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.

"Главный вывод и формула актуализации Конституции состоят в следующем, - подчеркивает Володин. - Базовые конституционные нормы и ценности неизменны. Другие положения Конституции могут развиваться и адаптироваться к современности".

Он акцентировал внимание, что все возможные изменения обязательно должны происходить через "механизмы качества демократии".