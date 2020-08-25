"Операция "Новичок-2": На что стоит обратить внимание в медкарте Навального. Мнение Эдигера

Если рассматривать все варианты того, как в организм оппозиционера Алексея Навального попали ингибиторы холинэстеразы, то можно "помереть", заявил Царьграду эксперт движения "Сильная Россия" по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом, эксперт по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер.

"Во-первых, их много. Во-вторых, Мясников уже заорал, что это вообще удобрение, которым можно отравиться. То есть мы с вами занимаемся жуткой фигней. У нас, по-моему, лейтмотив должен быть следующим. Любая информация - есть эти продукты, нет этих продуктов, говорить о том, что она достоверна - нельзя просто потому, что слишком много заинтересованных сторон. Сторон абсолютно беспринципных, абсолютно аморальных, абсолютно прагматичных. И в связи с этим - это просто операция "Новичок-2". И я думаю, что на этом надо делать упор", - пояснил Эдигер.

Если же рассуждать по поводу того, какие ингибиторы фосфодиэстеразы могли быть и каким образом могли быть использованы, то можно просто потерять время, поскольку внятной информации из Омска нет, считает эксперт.

"Что они проверяли, какие анализы они делали? У нас нет карты назначений, применялись ли ингибиторы во время лечения, применялись ли они самим Навальным, понимаете? И мы с вами можем очень крепко влипнуть, быть такими глуповатыми. Эта информация потеряла какую-то валидность, достоверность", - уверен эксперт, добавляя, что информация из немецкой клиники - очередной вброс.

Эдигер пояснил, что если бы хотели внести ясность в ситуацию с Навальным, то назвали бы конкретное вещество, а не целую группу. И объяснили бы, на основе чего сделаны такие выводы.

"Они должны представить доказательства. Более того, даже если доказательства будут представлены, я позволю себе им не верить. Да, потому что я глубоко убеждён, что наши красавцы из Омска взяли кровь у него. Взяли ликвор, взяли всё что можно. Если они не идиоты клинические, то эти материалы у них остались, понимаете? И, соответственно, можно сравнить", - подчеркнул Эдигер.