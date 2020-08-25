Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с...
Заявление ООН по Навальному взбесило Олега Газманова: "А дети Донбасса под ...
Кедми о большом провале в "белорусском майдане": "Два раза по мор...
Митингующие дошли до президентского дворца в Минске. И... развернулись, услышав ...
Главная / Политика

"Операция "Новичок-2": На что стоит обратить внимание в медкарте Навального. Мнение Эдигера

25 августа 2020, 21:20  •  72 • Политика
Алексей Навальный был отравлен, в его анализах нашли токсин из группы ингибиторов холинэстеразы, утверждают медики из берлинской клиники "Шарите". К классу подобных веществ относятся военные яды, к примеру, "Новичок", которым отравили Скрипалей в Великобритании. Эксперт движения "Сильная Россия" по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом, эксперт по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер в разговоре с Царьградом окрестил происходящее операцией "Новичок-2" и пояснил, на что стоит обратить внимание в медкарте Навального.
Если рассматривать все варианты того, как в организм оппозиционера Алексея Навального попали ингибиторы холинэстеразы, то можно "помереть", заявил Царьграду эксперт движения "Сильная Россия" по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом, эксперт по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер.
"Во-первых, их много. Во-вторых, Мясников уже заорал, что это вообще удобрение, которым можно отравиться. То есть мы с вами занимаемся жуткой фигней. У нас, по-моему, лейтмотив должен быть следующим. Любая информация - есть эти продукты, нет этих продуктов, говорить о том, что она достоверна - нельзя просто потому, что слишком много заинтересованных сторон. Сторон абсолютно беспринципных, абсолютно аморальных, абсолютно прагматичных. И в связи с этим - это просто операция "Новичок-2". И я думаю, что на этом надо делать упор", - пояснил Эдигер.
Если же рассуждать по поводу того, какие ингибиторы фосфодиэстеразы могли быть и каким образом могли быть использованы, то можно просто потерять время, поскольку внятной информации из Омска нет, считает эксперт.
"Что они проверяли, какие анализы они делали? У нас нет карты назначений, применялись ли ингибиторы во время лечения, применялись ли они самим Навальным, понимаете? И мы с вами можем очень крепко влипнуть, быть такими глуповатыми. Эта информация потеряла какую-то валидность, достоверность", - уверен эксперт, добавляя, что информация из немецкой клиники - очередной вброс.
Эдигер пояснил, что если бы хотели внести ясность в ситуацию с Навальным, то назвали бы конкретное вещество, а не целую группу. И объяснили бы, на основе чего сделаны такие выводы.
"Они должны представить доказательства. Более того, даже если доказательства будут представлены, я позволю себе им не верить. Да, потому что я глубоко убеждён, что наши красавцы из Омска взяли кровь у него. Взяли ликвор, взяли всё что можно. Если они не идиоты клинические, то эти материалы у них остались, понимаете? И, соответственно, можно сравнить", - подчеркнул Эдигер.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
25 августа 2020, 10:20
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок уже выжат"
25 августа 2020, 00:15
Мартынов намекнул, кто мог отравить Навального: "Какая специализация у Васильевой?"
25 августа 2020, 06:40
Врач объяснил просчёт диагноза из "Шарите": "Не соответствует тому, что хотят увидеть немцы"
25 августа 2020, 00:15
"Проект по свержению Путина": Как "серые кардиналы" через политологов решают свои задачи
25 августа 2020, 00:15
"Скорые едут, реанимобиль, Лёшу везут частями": Шахназаров написал стих о Навальном в Германии
25 августа 2020, 12:10
Диагноз Навального от немецких врачей: Правильный перевод
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 августа 2020, 13:05
На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым
25 августа 2020, 10:20
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок уже вы...
25 августа 2020, 00:15
Мартынов намекнул, кто мог отравить Навального: "Какая специализация у Васильево...
25 августа 2020, 06:40
Врач объяснил просчёт диагноза из "Шарите": "Не соответствует тому, чт...
25 августа 2020, 00:15
"Проект по свержению Путина": Как "серые кардиналы" через политол...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 августа 2020, 08:20
Кравчук предложил новую зону для Донбасса вместо боевой. И проговорился
20 августа 2020, 01:00
"Северный поток - 2" получил гриф "секретно": "Газпром" нашёл способ защитить проект от санкций США
22 августа 2020, 13:30
Как Киев готовится ко Дню независимости: "Средневековье в худшем своём проявлении"
25 августа 2020, 13:05
На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым
22 августа 2020, 19:55
Украина устроила скандал Финляндии из-за Крыма
21 августа 2020, 09:05
Как СБУ охотилась на лидера ополченцев Донбасса в Москве: Раскрыто имя и план похищения
24 августа 2020, 09:35
После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с отказом немецких врачей
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.