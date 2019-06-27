"Операция преемник". Как Меркель уничтожила партии в Германии и годами "оставалась на плаву"

Состояние здоровья канцлера ФРГ Ангелы Меркель вызывает все больше опасений у немецкой общественности. Уже второй раз за июнь на торжественных мероприятиях политика настиг странный припадок. Чаще стали звучать сообщения о преемнике, поскольку у коллег возникают сомнения, может ли канцлер и дальше управлять страной по состоянию здоровья. Но кто заменит Меркель, если "операция преемник" состоится? Ответ на вопрос Царьград искал в беседе с экспертами.

В том числе, в дискуссии принял участие и научный директор Германо-Российского форума Александр Рар. События могут развиваться по-разному. Так, если "флаг" Меркель заберут "зеленые", то "Северый поток - 2", безусловно, "может быть в опасности". Это что касается российской стороны вопроса и наших интересов.

"А если Меркель еще останется, и если госпожа Крамп-Карренбауэр будет следовать ее курсу, может быть, социал-демократы где-то укрепятся. Впрочем, случится это, если не будет таких резких изменений внутри немецкого правительства, которые и возможны, и невозможны. В этом случае немцы будут следовать именно этому курсу - курсу госпожи Меркель. Это курс прагматизма, в целом, проевропейский. Несмотря на то, что отношения с Россией ослабевали за последние годы из-за того, что Меркель слишком смотрела на европейцев и слишком слушалась Америку.

Проамериканский политик все делает, что хочет Америка. А Меркель все-таки пыталась оставаться европейским политиком, хоть и шла на поводу у США. Вот, если сейчас придет к власти другой политик, который будет больше проамериканским, более трансатлантистом, нежели проевропейцем, отношения с Россией будут дальше ухудшаться, а не улучшаться".

С другой стороны, Меркель - политик, своими руками уничтоживший конкурентов, продолжает наш собеседник. К тому же, тот, кто "тактически действовала в интересах элит".

"Она никогда не противостояла. Она быстро меняла позиции, чтобы получить бОльшую поддержку. Когда случилась эта катастрофа Фукусима, взорвалась эта атомная станция, она немедленно объявила, что немцы выходят из атомной промышленности. И получила за это большие очки. В другой стране какой-то, во Франции, она бы очков, эту поддержку не получила. А здесь получила, - приводит пример Рар. - С точки зрения партийной политики, она, конечно, другой слово не подберешь, уничтожила другие политические силы - центристские партии. Она из Христианско-демократической партии, которой руководила, которую переняла от Гельмута Коля - консервативной, правоцентристской силы, сделала центристско-левую партию. Потому что понимала, нужно идти немножко "налево". Она из нее сделал фактически тоже социал-демократическую партию, "позеленела" Христианско-демократическая партия. И поэтому Меркель все время оставалась на плаву".