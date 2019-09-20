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"Операции влияния": В США двух кубинских дипломатов "заперли" на Манхэттене
20 сентября 2019, 03:24 • 42 • Политика
Два кубинских дипломата оказались буквально заперты на Манхэттене – им запрещено покидать пределы этого района. Все потому, что в США их посчитали причастными к неким "операциям влияния".
Под жесткими ограничениями оказались два сотрудника постоянного представительства Кубы при ООН, которые находятся в Нью-Йорке. Поскольку американские власти сочли их буквально некими "агентами влияния", то дипломатам запретили выезжать за пределы фешенебельного района-острова Манхэттен.
Об этом было официально объявлено в письме руководителя пресс-службы Госдепа США Морганн Дин Ортагус. Она также отметила, что оба кубинца будут высланы из страны. При этом официальной причиной выдворения Штаты называют посягательство на нацбезопасность страны.
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