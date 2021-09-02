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"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США поставил под удар украинцев

02 сентября 2021, 04:40  •  246 • Политика
Темой "Северного потока – 2" и гарантий для Киева в связи с русским газопроводом Владимир Зеленский поставил под удар миллионы украинцев. Как именно, объяснила политолог Наталья Макеева. "Опасный самообман", - подчеркнула эксперт.
По мнению Натальи Макеевой, Владимир Зеленский в Вашингтоне демонстрирует полную растерянность. Его надежда на гарантии энергетической безопасности для Украины наивна. Политолог напомнила, что США крайне часто не сдерживают своих обещаний.
"Какой бы договор не был подписан, этот "дьявол" всё равно обманет", - произнесла эксперт в эфире радио Sputnik.
По её мнению, своей надеждой на американскую помощь, Зеленский ставит под удар обычных украинцев, рискуя остатками их благополучия.
"Рассчитывать на обещания США нельзя – это очень опасный самообман", - подчеркнула Макеева.
Ранее визит президента Украины в США заставил Владимира Жириновского пророчить. "Украина останется разорённой", - уверен депутат Госдумы.

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