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"Опасный прецедент": В Польше занервничали из-за сближения России с Евросоюзом

10 августа 2019, 05:54  •  90 • Политика
В Польше явно занервничали из-за сближения России со странами Евросоюза. Открыто говоря об этом, замглавы польского МИД назвал этот процесс "опасным прецедентом".
В Польше выражают открытую обеспокоенность из-за того, что начался процесс сближения стран Евросоюза с Россией. Говоря об этом в комментарии Reuters, замглавы польского МИД Марчин Пшидач раскритиковал действия некоторых глав стран ЕС.
По его мнению, их действия выглядят как попытка разморозить отношения с РФ. Как передаёт "Политика Сегодня", подобное Пшидач считает недальновидностью.
Признался он и о причине беспокойства - дело оказалось в вопросе Крыма. Польше не хочется, чтобы в ЕС признали полуостров российским и "дали уйти от ответа" за возвращение его в свой состав. Это, дескать, создаст "опасный прецедент".

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