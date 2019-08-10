"Опасный прецедент": В Польше занервничали из-за сближения России с Евросоюзом

В Польше выражают открытую обеспокоенность из-за того, что начался процесс сближения стран Евросоюза с Россией. Говоря об этом в комментарии Reuters, замглавы польского МИД Марчин Пшидач раскритиковал действия некоторых глав стран ЕС.

По его мнению, их действия выглядят как попытка разморозить отношения с РФ. Как передаёт "Политика Сегодня", подобное Пшидач считает недальновидностью.

Признался он и о причине беспокойства - дело оказалось в вопросе Крыма. Польше не хочется, чтобы в ЕС признали полуостров российским и "дали уйти от ответа" за возвращение его в свой состав. Это, дескать, создаст "опасный прецедент".