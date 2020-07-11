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"Опасные игры": Пушков сделал сатирическое предупреждение после угроз Бжезинского
11 июля 2020, 19:00 • 110 • Политика
В США назвали способы заставить Кремль изменить внешнюю политику. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение сына Збигнева Бжезинского включить Украину в НАТО для усиления давления на Россию. "Опасные игры", - отмечает член Совфеда.
Сын известного американского политолога и экс-советника президента США Збигнева Бжезинского предложил американскому Конгрессу расширить НАТО за счёт Украины. Свой сатирический комментарий по этому поводу оставил в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.
Он напомнил, что включение Украины в Североатлантический альянс резко повысит риск прямого столкновения между Россией и НАТО. Пушков подчеркнул, что это очень опасные игры. Поэтому ни в Париже, ни в Берлине не хотят включать Украину в Альянс.
Фото: скриншот Twitter/@Alexey_Pushkov
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