"Опасные игры": Пушков сделал сатирическое предупреждение после угроз Бжезинского

Сын известного американского политолога и экс-советника президента США Збигнева Бжезинского предложил американскому Конгрессу расширить НАТО за счёт Украины. Свой сатирический комментарий по этому поводу оставил в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

Яблоко от яблони, - отметил он, имея в виду многолетнюю антироссийскую деятельность Бжезинского-старшего.

Он напомнил, что включение Украины в Североатлантический альянс резко повысит риск прямого столкновения между Россией и НАТО. Пушков подчеркнул, что это очень опасные игры. Поэтому ни в Париже, ни в Берлине не хотят включать Украину в Альянс.

Фото: скриншот Twitter/@Alexey_Pushkov