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"Опасные игры": Пушков сделал сатирическое предупреждение после угроз Бжезинского

11 июля 2020, 19:00  •  110 • Политика
В США назвали способы заставить Кремль изменить внешнюю политику. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение сына Збигнева Бжезинского включить Украину в НАТО для усиления давления на Россию. "Опасные игры", - отмечает член Совфеда.
Сын известного американского политолога и экс-советника президента США Збигнева Бжезинского предложил американскому Конгрессу расширить НАТО за счёт Украины. Свой сатирический комментарий по этому поводу оставил в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.
Яблоко от яблони, - отметил он, имея в виду многолетнюю антироссийскую деятельность Бжезинского-старшего.
Он напомнил, что включение Украины в Североатлантический альянс резко повысит риск прямого столкновения между Россией и НАТО. Пушков подчеркнул, что это очень опасные игры. Поэтому ни в Париже, ни в Берлине не хотят включать Украину в Альянс.
Фото: скриншот Twitter/@Alexey_Pushkov

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