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"Опасные белые" вышли на тропу войны? Запасной план либералов провалился от одного имени

24 марта 2021, 00:00  •  74 • В мире
Политолог-американист Малек Дудаков в своем телеграм-канале поделился наблюдениями о том, как в американских соцсетях прогрессивная общественность пыталась навязать свою повестку в связи со стрельбой в Колорадо.
Инцидент, в результате которого погибли десять человек, произошел в городке Боулдер накануне. Там в одном из магазинов злоумышленник открыл огонь по людям. Незадолго до этого трагического случая на другом конце Америки - в Атланте - произошёл похожий "шутинг".
"Белый стрелок убил шестерых азиатов в массажном салоне. Полиция объявила о том, что никакого расового мотива у него не было, но пресса тут же назвала погибших жертвами атмосферы "расизма и ксенофобии", - объяснил американист.
Похожую повестку в СМИ и соцсетях попытались развить и после стрельбы в Боулдере. Либералы на разные лады стали распекать "опасных белых мужчин", мол, они настолько не выносят "просветительской" политики Байдена с Харрис, что готовы пойти на откровенную бойню.
Правда, в этом случае потоптаться на излюбленной теме не вышло, либералам вскоре пришлось спешно стирать свои пафосные гневные изобличения, передает "Катехон".
Поводом к этому виртуальному бегству стало объявление имени преступника. Мужчина оказался арабом по имени Ахмад Аль-Аливи.
Интересно, замечает американист Малек Дудаков, что Мина Харрис, племянница вице-президента Камалы Харрис, назвавшая белых мужчин "главной террористической угрозой Америке", моментально снесла свой твит.
"Получилась настоящая притча о сломе либеральной картины мира при столкновении с фактами. Попытки наложить коллективную вину за на всех “белых мужчин” - это само по себе абсурдно. И они всегда должны заканчиваться высмеиванием тех, кто проводит такие расистские обобщения", - подчеркнул эксперт в своем телеграм-канале.

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