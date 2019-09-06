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"Опаснее, чем мошенник": Вассерман историческими примерами предупредил о личности Грефа в России
06 сентября 2019, 01:24 • 27 • Политика
Глава Сбербанка Герман Греф призвал отменить школьные экзамены, так как они якобы отбивают желание учиться. "Как показывает мировой опыт, фанатику, верующему в любую чушь, несравненно легче убедить людей в своей правоте, чем сознательному мошеннику", - прокомментировал слова главы Сбербанка Анатолий Вассерман.
Экзамены лишают желания учиться и "интеллектуально калечат" школьников, считает глава Сбербанка Герман Греф. В этой связи он призвал отменить школьные экзамены. Слова руководителя Сбербанка прокомментировал для Царьграда политический аналитик и публицист Анатолий Вассерман.
По его словам, Греф "несет тяжелую ахинею совершенно добровольно". Вассерман считает, что глава Сбербанка руководствуется модными сейчас теориями, которые обычно называют либеральными, хотя с классическим либерализмом они не имеют ничего общего.
Классический либерализм – это направление философской мысли, направленной на поиск форм и направлений проявления свободы личности, совместимых с благополучием общества. А сейчас либерализмом велено называть веру в благотворность неограниченной свободы личности, безо всякой оглядки на общество, поясняет разницу эксперт.
Он добавил, что глава Сбербанка, судя по всему, искренне верит в то, что говорит. И именно эта искренность делает его слова особо разрушительными.
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