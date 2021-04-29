"Опасная ситуация!" Миллионы человек в России могут оказаться на улице. Закон не защитит?

Либо это глупость, либо это диверсия. Сложно понять порой логику тех, кто наделён в России властными полномочиями и принимает фундаментальные решения. В ситуации общей нервозности и неопределённости, особенно в преддверии сентябрьских парламентских выборов, принимать решения, которые наносят наотмашь удар по самому понятию "Россия – социальное государство", мягко говоря, не очень оправданный шаг. Понятно, когда это делают провокаторы, кстати на деньги налогоплательщиков, но когда подобным занимается одна из ветвей власти, то найти обоснование подобному очень сложно.

Начну с провокации, которую устроил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, заявивший, что пора решать проблему бедных людей, но владеющих недвижимостью, через новые правила "социального дарвинизма".

Этот деятель, которого содержат налогоплательщики, считает, что:

Сейчас ситуация напоминает замкнутый круг: часть жильцов с низкими доходами не могут содержать жильё в полной мере, что приводит к ухудшению его состояния и росту расходов. Необходимы механизмы, которые будут стимулировать собственников устанавливать правила содержания общих помещений и упростят порядок их использования.

Без этого, по мнению супруга главы ЦБ России, "мы не сделаем шагов к нормальной эксплуатации". Иными словами, господин Кузьминов предложил выселять жильцов с низкими доходами, которые не могут содержать жильё в полной мере? Если так, то это не просто удар по понятию "социальное государство" – это удар по устоям страны, где запрос на социальную справедливость значительно превышает иные требования.

Сегодняшнее законодательство позволяет решать все эти проблемы совершенно спокойно. Причём если человек совсем не может ничего платить, да, доходит до его выселения из единственного жилья. Вот здесь уже возникают социальные проблемы. Потому что в цивилизованных странах, что такое человека выселяют из собственного жилья? Это значит, что ему должны предоставить социальное жильё, если он не может, или переселить в меньшее, которое он в состоянии будет содержать, – объясняет вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев. – Здесь уже есть определённые вопросы, связанные с нарушением его прав на жильё по Конституции. Важно создать их для того, чтобы люди не оказались на улице, лишившись единственного жилья. Вот это абсолютно справедливо. И здесь, я считаю, что вы правильно ставите вопрос о социальной защищённости людей, которые могут потерять единственное жильё.

С провокацией "социального дарвиниста" Кузьминова всё понятно, но удивляет, когда одна из ветвей власти встаёт, на мой взгляд, на антисоциальный путь. Конституционный суд постановил, что "норма Гражданско-процессуального кодекса России отныне не будет основанием полного запрета обращать взыскание на жильё должников, в том числе по делам о банкротстве граждан". Иными словами, суд разрешил выселять должников из единственного жилья. Чтобы человек не оказался на улице, должнику должны предоставить иное, более скромное жильё, а то, в котором он проживает, продавать для погашения долгов перед кредиторами. Площадь "новой крыши" не должна быть "меньше, чем предоставляется по соцнайму".

Очевидно, что резкое ужесточение данной нормы ударит по тысячам наших соотечественников, которые уже находятся в процедуре банкротства. Только в первом квартале в России обанкротилось более 40,5 тысячи человек. Эксперты уже заявили, что данное постановление будет иметь огромное значение для правоприменительной практики. Фактически Конституционный суд отменил исполнительский иммунитет для подавляющего большинства граждан, которые попадают в процедуру банкротства. Вдумайтесь, более 40 тысяч семей – и это только за первые три месяца этого года – оказались в ситуации, когда они могут лишиться единственного жилья. Возвращаясь к теме социального неравенства и инициативе ректора ВШЭ, то часть экспертов решение проблемы видят в введении новых налогов.

В многоквартирных домах часто возникает такая печальная ситуация. Есть люди победнее, есть люди побогаче. И когда говорят: давайте украсим наш подъезд, покрасим фасад, посадим консьержа, кто-то говорит "о, давайте", а другие, кто победнее, говорят "у нас нет денег". И в результате начинаются раздоры, начинаются проблемы, я за него платить не буду и так далее. И вот в этом плане, я думаю, конечно, нужны механизмы, которые компенсируют происходящее, например, в виде налогов. У нас же есть налоги у богатых больше, у бедных поменьше. А можно ввести и вовсе безналоговые субсидии,

– полагает-президент Российской гильдии риэлторов Григорий Полторак.

Я категорически против введения новых налогов. В России уже немало поборов, которые призваны улучшить жизнь народа за его счёт. Безусловно, долги надо возвращать. Взрослый человек обязан исполнять договоры, которые он от своего имени подписывает. Однако данный факт не отменяет конституционного понятия "Россия – это социальное государство". Или отменяет? Суд дал свою трактовку, Кузьминов предложил внедрить в России "социальный дарвинизм". Малоимущим в России становится неуютно. Их могут выселить или выгнать. Опасная ситуация, господа! Ведь речь идёт о судьбах миллионов наших соотечественников.