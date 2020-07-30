Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Приезжий сотрудник ФСБ" разоблачён: В Хабаровске раскрыли, кто спас Д...
ВСУ поставили жёсткий ультиматум: "Если хоть один гадёныш выстрелит"
"За чей счёт "протестный банкет"?": Раскрыт спонсор професси...
"А у меня вопрос": Майор ВСУ отправил Зеленского на три буквы
Главная / Политика

"Опасная провокация" у границ России: Пушков предостерёг США

30 июля 2020, 13:05  •  24 • Политика
Сенатор Алексей Пушков, комментируя планы Пентагона о выводе американских войск из Германии и переброске части их к границам России, предостерёг США от совершения "опасной провокации".
Напомним, ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил о готовящейся переброске части американских военных к границам России, якобы для "сдерживания" Москвы. При этом в планах Соединённых Штатов - вывод своих войск из Германии. В Пентагоне при этом не исключают, что американские военные отправятся на размещение в Польшу и Прибалтику.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков у себя на странице в Twitter прокомментировал заявление главы Пентагона и предостерёг США от совершения "опасной провокации".
В частности, российский сенатор отметил, что "вывод 12 тысяч военных США из ФРГ не скажется на весе Берлина в Европе, что бы там ни думали в США". Политик пояснил свою точку зрения тем, что вес Берлина "определяется другим".
А вот с переброской указанных войск в Польшу и страны Балтии всё намного хуже. В этом случае, как напомнил Пушков, будет нарушен Основополагающий акт Россия-НАТО от 1997 года.
"Это было бы опасной провокацией", - резюмировал российский сенатор.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



24
Источник
Похожие новости
30 июля 2020, 00:05
Малайзийский "Боинг" могла сбить украинская "Печора" - эксперт
30 июля 2020, 05:05
Белорусы подключат Украину к разбирательствам по задержанию иностранных бойцов
30 июля 2020, 09:05
"Пакостят всеми доступными способами": Вассерман назвал авторов провокации с "наёмниками" в Минске
30 июля 2020, 01:05
"Кинжалами" и не только: В Минобороны рассказали, чем Россия ответит США на переброску военных
30 июля 2020, 11:05
"Это преступление?": Раскрыта цель "российских наёмников" в Минске
30 июля 2020, 01:05
Польша взбунтовалась против однополых ценностей Европы: "Варварство!"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2020, 00:05
"Настоящая цель вакцинации": Одной фразы Медведева хватило, чтобы саботировать работу учёных
28 июля 2020, 02:05
"Убийца" Крымского моста оказался подделкой снова: Эксперт разоблачил видео испытаний "Нептуна"
24 июля 2020, 03:05
"Заражали нетипичными болезнями": Украинские депутаты требуют от СБУ открыть дело на лаборатории США
25 июля 2020, 07:05
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я трупешник"
29 июля 2020, 10:05
"А у меня вопрос": Майор ВСУ отправил Зеленского на три буквы
29 июля 2020, 01:05
Генеральный прокурор "взорвал" США: "Российское вмешательство - фальшивка"
24 июля 2020, 03:05
Ни для кого не тайна: Иностранный профессор озвучил неприглядное прошлое Ходорковского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.