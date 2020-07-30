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"Опасная провокация" у границ России: Пушков предостерёг США
30 июля 2020, 13:05 • 24 • Политика
Сенатор Алексей Пушков, комментируя планы Пентагона о выводе американских войск из Германии и переброске части их к границам России, предостерёг США от совершения "опасной провокации".
Напомним, ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил о готовящейся переброске части американских военных к границам России, якобы для "сдерживания" Москвы. При этом в планах Соединённых Штатов - вывод своих войск из Германии. В Пентагоне при этом не исключают, что американские военные отправятся на размещение в Польшу и Прибалтику.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков у себя на странице в Twitter прокомментировал заявление главы Пентагона и предостерёг США от совершения "опасной провокации".
В частности, российский сенатор отметил, что "вывод 12 тысяч военных США из ФРГ не скажется на весе Берлина в Европе, что бы там ни думали в США". Политик пояснил свою точку зрения тем, что вес Берлина "определяется другим".
А вот с переброской указанных войск в Польшу и страны Балтии всё намного хуже. В этом случае, как напомнил Пушков, будет нарушен Основополагающий акт Россия-НАТО от 1997 года.
"Это было бы опасной провокацией", - резюмировал российский сенатор.
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