"Опасная провокация" у границ России: Пушков предостерёг США

Напомним, ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил о готовящейся переброске части американских военных к границам России, якобы для "сдерживания" Москвы. При этом в планах Соединённых Штатов - вывод своих войск из Германии. В Пентагоне при этом не исключают, что американские военные отправятся на размещение в Польшу и Прибалтику.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков у себя на странице в Twitter прокомментировал заявление главы Пентагона и предостерёг США от совершения "опасной провокации".

В частности, российский сенатор отметил, что "вывод 12 тысяч военных США из ФРГ не скажется на весе Берлина в Европе, что бы там ни думали в США". Политик пояснил свою точку зрения тем, что вес Берлина "определяется другим".

А вот с переброской указанных войск в Польшу и страны Балтии всё намного хуже. В этом случае, как напомнил Пушков, будет нарушен Основополагающий акт Россия-НАТО от 1997 года.

"Это было бы опасной провокацией", - резюмировал российский сенатор.