"Опасная инициатива": Правозащитники указали на изъян дистанционного голосования

В Госдуме в среду был принят законопроект, позволяющий голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. Также, согласно документу, сбор подписей избирателей за кандидата станет возможно производить при помощи портала "Госуслуги".

Однако у правозащитников появились вопросы в связи с принятием законопроекта.

"Если голосование будет широко применяться, это очень опасная инициатива в условиях общего недоверия к нашей избирательной системе", - заявил сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц.

Он отметил, что также немаловажным является и качество работы почты.

На это же указывает и член президентского СПЧ и сопредседатель Ассоциации НКО по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод.

По его словам, важно обеспечить защиту персональных данных при электронном голосовании, защиту системы от взлома, а при голосовании по почте - оперативность почтовой корреспонденции, защищённость от вскрытия, подмены письма, передаёт "Интерфакс".