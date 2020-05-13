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"Опасная инициатива": Правозащитники указали на изъян дистанционного голосования
13 мая 2020, 22:55 • 87 • Политика
Правозащитников обеспокоило снижение контроля при "почтовом" голосовании на выборах. Кроме того, они подчёркивают, что качество работы почты является особой проблемой.
В Госдуме в среду был принят законопроект, позволяющий голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. Также, согласно документу, сбор подписей избирателей за кандидата станет возможно производить при помощи портала "Госуслуги".
Однако у правозащитников появились вопросы в связи с принятием законопроекта.
"Если голосование будет широко применяться, это очень опасная инициатива в условиях общего недоверия к нашей избирательной системе", - заявил сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц.
Он отметил, что также немаловажным является и качество работы почты.
На это же указывает и член президентского СПЧ и сопредседатель Ассоциации НКО по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод.
По его словам, важно обеспечить защиту персональных данных при электронном голосовании, защиту системы от взлома, а при голосовании по почте - оперативность почтовой корреспонденции, защищённость от вскрытия, подмены письма, передаёт "Интерфакс".
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