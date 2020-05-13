Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Записки киевлянки: Бандеру по телеку назвали нацистом? Да вы шо! И проспект его ...
Чьи надписи на куполе рейхстага? Опозорившихся чиновников США ткнули носом в оче...
Карьера клоуна на посту президента подходит к концу
Американцы потребовали от России платы за Вторую мировую. Пушков "задавил&q...
Главная / Политика

"Опасная инициатива": Правозащитники указали на изъян дистанционного голосования

13 мая 2020, 22:55  •  87 • Политика
Правозащитников обеспокоило снижение контроля при "почтовом" голосовании на выборах. Кроме того, они подчёркивают, что качество работы почты является особой проблемой.
В Госдуме в среду был принят законопроект, позволяющий голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. Также, согласно документу, сбор подписей избирателей за кандидата станет возможно производить при помощи портала "Госуслуги".
Однако у правозащитников появились вопросы в связи с принятием законопроекта.
"Если голосование будет широко применяться, это очень опасная инициатива в условиях общего недоверия к нашей избирательной системе", - заявил сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц.
Он отметил, что также немаловажным является и качество работы почты.
На это же указывает и член президентского СПЧ и сопредседатель Ассоциации НКО по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод.
По его словам, важно обеспечить защиту персональных данных при электронном голосовании, защиту системы от взлома, а при голосовании по почте - оперативность почтовой корреспонденции, защищённость от вскрытия, подмены письма, передаёт "Интерфакс".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
13 мая 2020, 21:55
Эксперт: Украина вернется в состав России ради благополучия
13 мая 2020, 20:55
"Он оскорбил своего деда": Экс-депутат Рады о "страшных заявлениях" Зеленского о Победе
13 мая 2020, 22:55
Курс на США и войну в Донбассе: Украина шлёт опасные сигналы России
13 мая 2020, 20:55
Вместо 12 598 рублей заплатили 1398: В Мурманской области чиновники "ошиблись" с надбавками медикам
13 мая 2020, 20:55
Депутатов взять и отменить: Предложение Жириновского не реформа, а белиберда - эксперт
13 мая 2020, 22:55
Британцы чуть не повторили судьбу "Титаника" во время слежки. В России припомнили эпичный фейл
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 мая 2020, 21:55
Эксперт: Украина вернется в состав России ради благополучия
13 мая 2020, 22:55
Курс на США и войну в Донбассе: Украина шлёт опасные сигналы России
13 мая 2020, 22:55
Британцы чуть не повторили судьбу "Титаника" во время слежки. В России прип...
13 мая 2020, 22:55
Гитлера принимали не за того. Кедми о том, как Запад "прохлопал" Вторую мир...
13 мая 2020, 22:50
«С учётом современных реалий»: Госдума приняла закон о возможности проведения голосов...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 мая 2020, 15:55
"Слепые" эксперты в упор не видят обгорелых попугаев": эксперт о крушении MH17
08 мая 2020, 15:10
Украинцы разочаровались в Зеленском — политологи уже нашли ему замену
07 мая 2020, 10:10
Эксперт раскрыл причину антироссийских заявлений Киева
11 мая 2020, 08:55
Сатановский ответил на истерику поляков: "Странные люди... Библии они не читали, что ли?"
10 мая 2020, 08:56
Америка назвала "настоящего" победителя во Второй мировой войне
08 мая 2020, 04:10
Украинские аграрии грозят Зеленскому «продуктовой диверсией»
12 мая 2020, 03:55
Чьи надписи на куполе рейхстага? Опозорившихся чиновников США ткнули носом в очевидные факты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.