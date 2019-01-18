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"Опасная иллюзия, чреватая безумными планами": В Госдуме оценили новую Стратегию США по системе ПРО

18 января 2019, 12:24  •  50 • Политика
Депутат Госдумы Вячеслав Никонов назвал новую Стратегию США по развитию системы ПРО, заявленную Дональдом Трампом, "опасной иллюзией, чреватой безумными планами", отметив, что впервые американцы перестали врать, что эта система создается не против Ирана и КНДР.
Председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов на своей странице в Facebook прокомментировал предоставленную американским президентом концепцию развития системы ПРО, передает "Парламентская газета". Никонов отметил, что "впервые американцы не врут" и честно заявили, что система создается не против Ирана и КНДР, а против России и Китая.
"Маски сброшены", - пояснил депутат, добавив, что американское руководство находится в некой "иллюзии", будто бы оно способно защитить Соединенные Штаты от ответного удара, поэтому и отказывается договариваться с Россией об ограничении ударных систем. "Опасная иллюзия, чреватая безумными планами", - отметил Никонов.
Напомним, в четверг, 17 января, Дональд Трамп заявил о новой Стратегии развития системы ПРО США, пояснив, что она будет способна перехватить любую ракету, выпущенную в сторону Штатов. Новая Стратегия, в частности, предусматривает размещение дополнительных 20 перехватчиков на базе Форт-Грили на Аляске.

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