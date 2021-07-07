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"Опасная фаза": Глава ВОЗ заговорил о справедливости и новой пандемии

07 июля 2021, 01:05  •  32 • В мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заговорил о справедливости в связи с COVID-19 в мире и призвал готовиться к новой пандемии. "Опасная фаза", - отметил он.
В публичном заявлении во время заседания международного партнёрства по борьбе с пандемией ACT-Accelerator Гебрейесус отметил, что в борьбе с COVID-19 достигнут некоторый прогресс.
"Хотя мы достигаем прогресса в контроле над пандемией, она остаётся в очень опасной фазе", - отметил он.
Глава ВОЗ вновь напомнил о справедливости. Именно она должна лечь в основу распределения индивидуальных средств защиты, материалов для лечения, а также вакцин.
По словам Гебрейесуса, смягчение коронавирусных ограничений сейчас происходит лишь в тех странах, у которых имеются средства для борьбы с инфекцией. В первую очередь, это вакцины. Те же государства, куда поставки недостаточны, регистрируют волны госпитализации и смертности.
Об этом же глава ВОЗ говорил на полях Политического форума Экономического и социального совета ООН. Гебрейесус отметил, как резко растёт кривая заболеваемости в Азии, Африке, Америке, а ведь этой ситуации можно было бы избежать.
Гендиректор ВОЗ заявил: необходимо извлечь уроки из COVID-19 и уже сейчас "готовиться к следующей пандемии".
О какой именно пандемии идёт речь, Гебрейесус не сообщил. Однако ранее стало известно, что индийская эпидемия мукормикоза добралась до Гватемалы. В этой стране была зафиксирована первая смерть от "чёрной плесени".

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