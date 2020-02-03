"Опасения беспочвенны": Кремль, комментируя "украинский Крым" Эрдогана, напомнил о приглашении Путина

Дмитрий Песков прокомментировал недружественное заявление Реджепа Эрдогана, отметив, что Москва категорически не согласна с озвученными турецким лидером формулировками.

"В этой части мы категорически не согласны с нашими турецкими партнерами, мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте", - сказал он и добавил, что Москва неоднократно говорила "о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам".

Песков также добавил, что президент России Владимир Путин неоднократно прямо объяснял Эрдогану реальное положение дел на полуострове, кроме того, он приглашал турецкого лидера в Крым.

"Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть всё, что называется, из первоисточника", - сказал Песков.