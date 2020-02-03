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"Опасения беспочвенны": Кремль, комментируя "украинский Крым" Эрдогана, напомнил о приглашении Путина

03 февраля 2020, 21:39  •  53 • Политика
Опасения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно ситуации с крымскими татарами в Крыму беспочвенны. Турецкий лидер может воспользоваться приглашением Москвы и, посетив полуостров, своими глазами увидеть текущую ситуацию там. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Эрдогана о том, что Анкара не признает Крым частью России и продолжает следить за положением крымских татар на полуострове.
Дмитрий Песков прокомментировал недружественное заявление Реджепа Эрдогана, отметив, что Москва категорически не согласна с озвученными турецким лидером формулировками.
"В этой части мы категорически не согласны с нашими турецкими партнерами, мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте", - сказал он и добавил, что Москва неоднократно говорила "о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам".
Песков также добавил, что президент России Владимир Путин неоднократно прямо объяснял Эрдогану реальное положение дел на полуострове, кроме того, он приглашал турецкого лидера в Крым.
"Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть всё, что называется, из первоисточника", - сказал Песков.

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