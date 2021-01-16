"Опа-на! А-а-а": Дочь отказавшегося от России актёра призналась папе в стыдном, лишив дара речи

Дочь отказавшегося от России актёра Алексея Горбунова призналась папе в стыдном, лишив дара речи. Она заявила, что на Новый год пересмотрела все части российского фильма "Ёлки" и осталась довольна. "Опа-на! А-а-а", - отреагировал актёр.Дочь актёра Алексея Горбунова, отказавшегося от России, призналась отцу в "страшном". В эфире в Instagram он заметил, что хочет обсудить с дочерью кино и узнать, что на новогодние праздники смотрела молодёжь. Эфир был озаглавлен "С доцей говорим о кино"."Я смотрела фильм "Ёлки", пересмотрела все части и хочу сказать, что последняя - это ужас, но первая часть - очень хорошо", - призналась девушка."Опа-на! А-а-а, - отреагировал актер. - Это кошмар!"Однако вскоре оказалось, что его возмущение было наигранным. Алексей Горбунов неожиданно признался, что фильмы российского производства действительно хороши. "На самом деле и вторая, и третья части тоже ничего", - вынужден был признать он."Хороший душевный смысл, и не могу сказать, что я пожалела, что Новый год у меня прошёл за просмотром фильма "Ёлки", - заметила дочь артиста.Напомним, ранее народный артист Украины Алексей Горбунов, отказавшийся сниматься в России после начала военного конфликта в Донбассе, начал активнее появляться в соцсетях. Актёр еще в 2014 году покинул Москву и переехал в Одессу, теперь он активно ведёт "Инстаграм" и задумался о том, чтобы покорить TikTok.Вместе со своей 19-летней дочерью артист сделал уже несколько роликов в соцсети, которой пользуются в основном подростки. В одном из них актёр и его дочь подпевают композиции рэпера Славы Марлоу, в которой есть строки "Нам не нужны бабки, нам не нужен "панамера", я уверен".