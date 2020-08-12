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"Опа! И никакой температуры": NewsThump пошутил про русских, мажущих ручки дверей вакциной от COVID

12 августа 2020, 21:35  •  53 • Политика
Британский сатирический журнал NewsThump пошутил про русских, которые мажут ручки дверей в Солсбери вакциной от COVID: "Опа! И никакой температуры".
Журнал не мог пройти мимо подобного информационного повода и в свойственной ему манере прокомментировал новость о появлении в России первой вакцины от коронавируса. Британские журналисты провели параллели со скандальным делом Скрипалей, описав, как бывшие агенты КГБ тайно пробираются в Солсбери и мажут ручки дверей вакциной.
Британцы ходят по магазинам, трогают дверные ручки, а потом трогают лицо - опа! - и никакой тебе зашкаливающей температуры, дерьмового самочувствия и перегрузки Национальной системы здравоохранения, - описывает NewsThump "хитрый план Путина", пишет ИноСМИ.
Отметим, что известие о появлении у России первой вакцины от коронавируса вызвало разную реакцию среди западных изданий. Немецкий Der Spiegel, к примеру, раскритиковал российских учёных за то, что они испытывали вакцину на себе, а Россию - за то, что она якобы пытается обогнать другие страны в медицинской гонке в ущерб безопасности. А французская газета Liberation изобразила Путина в виде Джеймса Бонда с вакциной, который спасает весь мир.

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