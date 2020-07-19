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"Оооо, Ярило-Гаврила, помоги мне!": Действенность предсказания мальчика-пророка объяснил Михеев

19 июля 2020, 23:00  •  129 • Политика
Любые предсказания - это всегда действенно, поскольку нам предлагают простейшее решение, к тому же интересное. Такова природа человека: легче поверить в любую чушь, чем работать над собой. Так политолог Сергей Михеев объяснил веру в заявления, подобные сделанным так называемым мальчиком-пророком, увидевшем пандемию коронавируса. Нам дают инструкцию или советуют исполнить ритуал. "Оооо, Ярило-Гаврила, помоги мне!" - представил один из образов Михеев.
14-летний астролог из Индии Абхигья Ананд, который предсказал пандемию, предвидит новые трудности глобального масштаба. По крайней мере, так он сам говорит.
Мальчик, чьё предсказание о коронавирусе, сделанное год назад, сбылось, опубликовал видеопослание. По его словам, "глобальная катастрофа" может произойти уже в декабре. Появление подобных предсказаний и удивительную веру людей во вбросы в эфире Царьграда прокомментировал политолог Сергей Михеев.
Итак, почему мы с такой лёгкостью верим в небылицы и совершенно не хотим работать над своим духовным развитием? Сергей Михеев полагает, что всё дело в глубинном страхе. Чтобы пойти в храм и прочитать Библию, нужно понять, что твоя жизнь, во-первых, конечна, а, во-вторых, главное для человека - спасение души.
"А это очень некомфортно, ведь хочется решения всех проблем здесь и сейчас, - пояснил Сергей Михеев. - Одна из тайн популярности неоязычества заключается в очень простой вещи. Вам там расписывают какой-то ритуал, который якобы прямо сейчас поможет решить все проблемы. Вот тебе амулет, повесь на шею какой-нибудь деревянный фаллос или чего-нибудь себе прибей на лоб, и будет всё хорошо. Поставь себе во дворе каменную елду, молись и каждый день, когда луч солнца будет через елду проходить, бросайся и говори: "Оооо, Ярило-Гаврила, помоги мне!". И ждёшь, когда поможет. А Яриле при этом абсолютно на тебя наплевать, он живёт своей жизнью термоядерных процессов и вспышек. Рано или поздно, между прочим, и солнце погаснет, это же очевидно. А ты молись этому делу..." - пояснил Сергей Михеев.
Вся прелесть таких предсказаний и советов в простоте и готовом решении. Работать над собой не нужно, просто выполняй ритуал, продолжил Михеев.
"Не надо менять себя и задавать сложные вопросы. Можно ограничиться выполнением ритуалов, которые решают все проблемы. Почему к гадалкам идут, чтобы мужа вернуть или отобрать у кого-то? Давай, мол, колдуй! Человек не хочет понять, что речь идёт о ком-то с душой, что на самом деле не всё так просто. И что если у тебя в жизни что-то не получается, то, скорее всего, ты сам и виноват".
Проблема в желании "здесь и сейчас". Рыночные отношения: заплатил и ждёшь результата. Тогда "в ход идут все куриные лапки и треугольники перевёрнутые". "Это от страха. Лучше я почитаю календарь Майя. А по календарю Майя нас уже нет, между прочим", - добавил Сергей Михеев в эфире авторской программы "Михеев. Итоги" на телеканале Царьград.

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