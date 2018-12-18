"ООН толкает Киев на ещё более безумные провокации": Поклонская про резолюциюи о "милитаризации" Крыма

ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма. Наталья Поклонская уверена, что это только подольёт масла в полыхающий огонь русофобии и толкнет киевские власти на ещё более безумные провокации.

Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала принятую в понедельник 17 декабря резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о "милитаризации" российского Крыма. По словам Поклонской, в этот день случилось какое-то "затмение", так как большинство стран забыли, с какой целью был создан ООН, раз приняли подобный документ.

Экс-прокурор Крыма напоминает, что задача ООН - поддержание и укрепление международного мира и безопасности. Однако принятая 17 декабря резолюция этому явно не способствует. Напротив, она только подливает масло в полыхающий огонь русофобии и способна спровоцировать киевскую власть на новые безумные провокации.

"Даже в диких племенах каннибалов уже знают, что после крымского референдума полуостров вернулся в Россию" - пишет Поклонская в соцсети "ВКонтакте".

В этой связи самих крымчан сильно обескураживает тот факт, что их жизнями пытаются так нагло манипулировать, принимая подобные резолюции.