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"ООН толкает Киев на ещё более безумные провокации": Поклонская про резолюциюи о "милитаризации" Крыма
18 декабря 2018, 18:09 • 68 • Политика
ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма. Наталья Поклонская уверена, что это только подольёт масла в полыхающий огонь русофобии и толкнет киевские власти на ещё более безумные провокации.
Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала принятую в понедельник 17 декабря резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о "милитаризации" российского Крыма. По словам Поклонской, в этот день случилось какое-то "затмение", так как большинство стран забыли, с какой целью был создан ООН, раз приняли подобный документ.
Экс-прокурор Крыма напоминает, что задача ООН - поддержание и укрепление международного мира и безопасности. Однако принятая 17 декабря резолюция этому явно не способствует. Напротив, она только подливает масло в полыхающий огонь русофобии и способна спровоцировать киевскую власть на новые безумные провокации.
В этой связи самих крымчан сильно обескураживает тот факт, что их жизнями пытаются так нагло манипулировать, принимая подобные резолюции.
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