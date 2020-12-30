"Оно не прекратится": Врач сравнил пандемию COVID-19 со Второй мировой

Со времён Второй мировой войны ничто ещё не наносило такого сильного удара по психике людей, как пандемия коронавируса, считает президент британского Королевского колледжа психиатров Эдриан Джеймс. По его мнению, негативные последствия от пережитого могут оказывать влияние на общество ещё несколько лет.

Эксперт назвал ряд факторов, которые влияют на психику наиболее сильно: собственная болезнь, болезнь и смерть близких, а также социальные и экономические последствия.

"Это, вероятно, самый большой удар по психическому здоровью со времён Второй мировой войны. Влияние не прекратится, когда вирус будет под контролем и в больнице останется мало людей", - цитирует Guardian слова врача.

Джеймс отметил, что после первого локдауна весной к психологам и психотерапевтам в Великобритании стали обращаться гораздо больше жителей страны, чем раньше.

Согласно прогнозам Центра психического здоровья, до 10 миллионов человек будут нуждаться в новой или дополнительной поддержке психического здоровья в результате COVID-19. Около 1,3 миллиона человек, по подсчётам экспертов, вынуждены впервые столкнуться с тревожными расстройствами, а около 1,8 миллиона - с депрессией.

Эдриан Джеймс призвал сделать психологическую поддержку наиболее доступной для населения и обратить внимание на уязвимые категории граждан.