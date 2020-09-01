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"Онижедети" прорвали оцепление: ОМОН начал задерживать участников протеста в Минске
01 сентября 2020, 21:05 • 61 • Политика
В Минске на акциях протеста студентов начались задержания после того, как участники протеста прорвали милицейское оцепление. Известно как минимум о двоих задержанных.
В столице Белоруссии начались задержания участников несанкционированной акции. Есть сведения как минимум о двоих задержанных. Участников акции начали задерживать после того, как они прорвали оцепление милиции на проспекте Независимости рядом со зданием КГБ.
Речь идёт об акции студентов Белорусского государственного и Лингвистического университетов. Они собрались возле здания БГУ, напротив площади Независимости, скандировали лозунги и аплодировали. Сотрудники милиции никак не реагировали на акцию протеста, которая прекратилась после прибытия к вузу автобуса с силовиками.
Позднее несколько десятков протестующих прорвали оцепление милиции на проспекте Независимости рядом со зданием КГБ. В ответ сотрудники ОМОН начали перекрывать дорогу на площадь Независимости, где расположены основные правительственные здания, сообщает "РИА Новости". Начались задержания участников несанкционированной акции.
Напомним, что перед началом акции польский Telegram-канал NEXTA опубликовал инструкцию по борьбе с сотрудниками ОМОНа. Автор канала призвал окружать правоохранителей толпой, валить на землю и связывать скотчем.
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