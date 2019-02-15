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"Оникс", "Яхонт" и "Циркон" отменят похороны "российских надежд": Эксперт разнёс характеристики ракеты NSM
15 февраля 2019, 03:54 • 89 • В мире
Военный эксперт Леонков разнёс характеристики ракеты NSM, которой эксперт Максимилиан Дура отвёл роль "похорон" российских надежд на поддержку морских коммуникаций в Балтике. Леонков считает, что NSM норвежского производства, состоящая на вооружении Польши, никак не сможет противостоять российским ракетам "Оникс", "Яхонт" и "Циркон".
Противокорабельная ракета Naval Strike Missile (NSM), находящаяся на вооружении ракетного дивизиона береговой обороны Польши, не способна противостоять российским маршрутам в Балтийском море, заявил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Специалист напомнил изданию RuBaltic.Ru, что у России в Балтике размещено большое количество вооружений по регулированию безопасности морской акватории.
В частности, речь идёт о береговых комплексах, морской авиации, ракетных комплексах и, разумеется, о флоте.
При этом Леонков считает, что комплекс береговой обороны не является решающим элементом в доминировании на море - эта роль отведена комплексам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
NSM имеют дальность до 220 километров, более того, даже не являются сверхзвуковыми.
"Сверхзвуковых противокорабельных ракет у стран НАТО и их союзников пока не существует", - заявляет военный эксперт.
Леонков рассказывает, что вооружение России собьёт противокорабельные ракеты, подобные NSM, на высоте ещё до 10 метров. В частности, эксперт предположил, что это могут сделать ракеты "Оникс" и "Яхонт", а также гиперзвуковой "Циркон".
Ранее Defence24 разместило у себя материал военного эксперта Максимилиана Дуры о вооружении России и Польши в Балтике. Он утверждал, что Naval Strike Missile может заблокировать движение гражданских судов из России, "хороня российские надежды по поддержке морских коммуникаций".
NSM разработана в Норвегии, её скорость - порядка 0,95 числа Маха.
Информация предоставлена RuBaltic.
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