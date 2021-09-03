"Они знают реального виновника": Бородай объяснил нестыковки в деле MH17

Нидерландские следователи, ведущие дело о катастрофе лайнера рейса МН17, зашли в тупик: они обратились к гражданам России с просьбой "слить" хоть какую-то информацию. Александр Бородай уверен: в Европе прекрасно знают, кто настоящий виновник, но не могут признать этого.

Следствие по делу лайнера рейса МН17 обратилось к русским военным с просьбой поделиться информацией. В первую очередь они обратились к жителям Курска, поскольку именно там изначально находился пресловутый "Бук", из которого якобы был сделан выстрел по "Боингу".

Расследование, уверен глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, изначально было политически ангажировано, поэтому оно идёт так долго и мучительно. А главное - безрезультатно.

Я совершенно не интересуюсь ни его ходом, ни его результатом, потому что более-менее понятно, они не могут обвинить в ходе расследования, а тем более в ходе суда, который тоже уже начался и вроде бы идёт, реальных виновников крушения этого самолёта, малайзийского "Боинга". Они не могут обвинить их в крушении, или, правильно было бы сказать, в катастрофе, или сбитии этого самолёта. Реальных виновников они обвинить не могут. Потому что реального виновника они знают - это Украина,

- считает Бородай.

Поэтому, добавил он, голландцам приходится как-то выкручиваться, чтобы обвинить кого-то ещё, тем более что есть "прекрасная возможность хоть как-то обвинить Россию". Однако никаких реальных доказательств у них нет, а потому, считает политик, процесс идёт "долго, мучительно, бессмысленно, бесполезно и будет идти ещё некоторое время".