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"Они знали обо всём": Грузинские снайперы назвали имена организаторов бойни на Майдане

11 февраля 2020, 11:39  •  89 • Политика
Грузинские снайперы в интервью американским журналистам рассказали, что расстрелом людей на Майдане заведовали Пашинский, Парубий и Саакашвили. "Они знали обо всём", - утверждают снайперы.
Американские журналисты взяли интервью у грузинских снайперов, которые расстреливали людей на Майдане. По словам стрелков, всей операцией заведовали Михаил Саакашвили, Андрей Парубий и Сергей Пашинский.
Один из снайперов рассказал, что "комендант Майдана" Парубий отвечал за жильё, транспорт и оружие. А непосредственно убивать людей команду отправили Пашинский и Саакашвили.
Кроме того, команде снайперов поручили разведать маршруты передвижения на тот момент ещё президента Украины Виктора Януковича. Стрелок не исключил, что планировалось покушение на украинского лидера.
Эти планы подтверждает "слитый" телефонный звонок помощницы государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд. В нём она говорит, кого и на какие посты назначить, притом что в тот момент Виктор Янукович всё ещё находился у власти.
Также американские журналисты указывают, что все причастные к расстрелу людей на Майдане впоследствии получили высокие государственные посты. Это касается и Парубия, и Пашинского, и Саакашвили.
Фото: скриншот Telegram-канал СОЛОВЬЕВ

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