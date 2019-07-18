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"Они злы, они скорбят": Голландский политолог объяснил, как родственников MH17 накачивали ненавистью к России

18 июля 2019, 02:09  •  64 • В мире
Родственники жертв крушения MH17 в Нидерландах винят Россию в трагедии потому, что альтернативных точек зрения попросту в СМИ не дают. С таким мнением поделился политолог из Нидерландов и автор книги о трагедии в Донбассе Йост Нимоллер. По его словам, людей попросту накачивают ненавистью, продвигая основную версию о крушении, к тому же, политизированную. "Люди хотят знать, что произошло, но не получают ответов. Они злы, они скорбят, они не понимают, что случилось и почему", - пояснил он.
Прошло пять лет с дня крушения пассажирского Воеing "Малайзийских авиалиний" на юго-востоке Украины. Жертвами той трагедии стали 298 человек. За это время международной следствие сообщало различную информацию о крушении, но в итоге общий посыл следственной группы сводился к тому, что за все случившееся "Россия должна взять ответственность".
Собственно, с этой же подачи были объявлены подозреваемыми в трагедии трое граждан России и один украинец. А накануне пятилетней годовщины Совет Европы напрямую потребовал от нашей страны признать выводы международного следствия верными, не сомневаться в объективности расследователей и в целом, по сути, признать себя во всем виновными.
Как раз такая линия все эти годы продвигается в западной прессе в контексте этой трагедии.
Как рассказал телеканалу "360" политолог из Нидерландов и автор книги о трагедии в Донбассе Йост Нимоллер, родственники жертв крушения во многом не могут понять, где правда, а где ложь. Альтернативные версии до них попросту не доходят. Все эти годы людей кормят официальной позицией, кивая на Россию.
"Мы говорим не о рядовом суде, где обе стороны показывают свои доказательства и свидетельства. Суд по делу MH17 односторонний", — заявил эксперт, отмечая, что в расследовании международного следствия попросту не хватает объективности, да и само разбирательство политизированно.
Он пояснил, что многие заявления четко политические и делаются именно для СМИ.
Игнорирование альтернативных точек зрения в западных СМИ Нимоллер называет большой проблемой, потому что часть фактов в этом случае просто не получает огласки. Граждане видят искаженную картину, что устраивает далеко не всех.
"Люди хотят знать, что произошло, но не получают ответов. Они злы, они скорбят, они не понимают, что случилось и почему", — пояснил политолог, однако добавил, что в ближайшее время рассчитывать на объективное расследование не стоит.
"К сожалению, отношения между Россией и Нидерландами, а также Россией и Украиной по этому делу не очень хорошие. А ведь именно плотное сотрудничество — залог качественного расследования", — пояснил он.

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